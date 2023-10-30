В Киеве провели уникальную операцию по спасению раненого бойца ВСУ

Хирурги из Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова после операции. Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня украинские врачи провели чрезвычайно сложную операцию. В результате операции медики извлекли металлический обломок из сердца раненого военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Отмечается, что военнослужащий получил минно-взрывную травму 24 октября во время боевого столкновения в Донецкой области. В участке его сердца обнаружили обломок минометной мины размером 7х6х5,5 мм.

Военные медики-хирурги стабилизировали состояние пациента, и доставили в клинику Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова в целях спасения сердца. К операции пациента готовили три дня.

"Операция оказалась сложной, обломок застрял в важной структуре сердца. Но благодаря профессиональности врачей на всех звеньях медицинской эвакуации пациента удалось спасти!", — говорится в сообщении.

Обломок мины на неодимовом магните. Источник: генштаб ВСУ

Обломок находился в межжелудочковой перепонке, в чрезвычайной близости от клапанов, поэтому его нужно было немедленно вынуть. Операцию проводили с помощью искусственного кровообращения, потому сердце пришлось полностью остановить.

Обломок смогли извлечь, применив неодимовый магнит. Эта методика разработана совместно с гражданскими врачами и, как сообщается, уже спасла жизнь 96 военным. Командование выразило особую благодарность хирургам за спасение украинского защитника.

Напомним, что ранее во Львове тоже прошла уникальная операция: врачи впервые удалили у ребенка опухоль надпочечника с помощью робота Da Vinci. Также там впервые пересадили онкобольному мальчику кость, напечатанную на 3D-принтере.