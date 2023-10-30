Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здравоохранение arrow В Киеве провели уникальную операцию по спасению раненого бойца ВСУ arrow

В Киеве провели уникальную операцию по спасению раненого бойца ВСУ

30 октября 2023 22:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве провели уникальную операцию по спасению раненого бойца ВСУ
Хирурги из Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова после операции. Фото: Генштаб ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодня украинские врачи провели чрезвычайно сложную операцию. В результате операции медики извлекли металлический обломок из сердца раненого военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Сверхсложная и уникальная операция

Отмечается, что военнослужащий получил минно-взрывную травму 24 октября во время боевого столкновения в Донецкой области. В участке его сердца обнаружили обломок минометной мины размером 7х6х5,5 мм.

Военные медики-хирурги стабилизировали состояние пациента, и доставили в клинику Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова в целях спасения сердца. К операции пациента готовили три дня.

"Операция оказалась сложной, обломок застрял в важной структуре сердца. Но благодаря профессиональности врачей на всех звеньях медицинской эвакуации пациента удалось спасти!", — говорится в сообщении.

В Киеве провели уникальную операцию по спасению раненого бойца ВСУ
Обломок мины на неодимовом магните. Источник: генштаб ВСУ

Обломок находился в межжелудочковой перепонке, в чрезвычайной близости от клапанов, поэтому его нужно было немедленно вынуть. Операцию проводили с помощью искусственного кровообращения, потому сердце пришлось полностью остановить.

Обломок смогли извлечь, применив неодимовый магнит. Эта методика разработана совместно с гражданскими врачами и, как сообщается, уже спасла жизнь 96 военным. Командование выразило особую благодарность хирургам за спасение украинского защитника.

Напомним, что ранее во Львове тоже прошла уникальная операция: врачи впервые удалили у ребенка опухоль надпочечника с помощью робота Da Vinci. Также там впервые пересадили онкобольному мальчику кость, напечатанную на 3D-принтере.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Актуальное по теме