В Одесі зростає захворюваність на гострі кишкові інфекції

Людина в лікарні. Фото: google

Протягом останнього тижня зафіксоване зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції на 11%. Незадовільна ситуація найбільше стосується дітей раннього віку, зокрема до чотирьох років.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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На цю мить, станом на 20 червня 2023 року, у міській клінічній інфекційній лікарні перебуває на лікуванні 37 пацієнтів з гострими кишковими інфекціями, зокрема семеро дітей. Щодня госпіталізують від 5 до 10 хворих з кишковими інфекціями.

Кожному хворому з гострими кишковими інфекціями при вході до лікарні проводиться обстеження на наявність холери та інших збудників кишкових інфекцій, проте жодного позитивного випадку холери не зафіксовано.

Аналіз води на збудники хвороб

Також слід відзначити, що обласний центр контролю та профілактики хвороб активно контролює ситуацію з холерою у навколишньому середовищі. За останній тиждень було зібрано та проаналізовано 100 проб, включаючи 52 проби морської води, 28 проб річкової води, 18 проб стічних вод з інфекційних стаціонарів та здобутки морських організмів (краби, креветки).

Під час аналізу проб морської води в Одесі, Чорноморську та Білгород-Дністровському районі виявлено вібріон НАГ, який не є збудником холери, але може викликати кишкові інфекції. Проте, холерного вібріона у жодній пробі не було виявлено.

Результати лабораторних досліджень морської води на пляжах, зокрема "Аркадія", "Ланжерон", "Лузанівка", 10-а та 16-а станції Великого Фонтану, свідчать про значне перевищення санітарно-мікробіологічних норм.

Зокрема, виявлено, що рівень кишкової палички в морській воді перевищує норму в 14 разів, що свідчить про фекальне забруднення. Також в морській воді виявлено високу кількість яєць гельмінтів. На пляжах "Аркадія" та 10-а станція Великого Фонтану в пробах морської води була виявлена патогенна мікрофлора, зокрема сальмонела.

Як вберегтись від кишкової інфекції

Необхідно суворо дотримуватись правил санітарії та гігієни для профілактики гострих кишкових інфекцій. Деякі з основних рекомендацій включають:

Споживати лише кип'ячену або фільтровану воду.

Ретельно мити руки з милом, особливо після відвідування санвузла, повернення з вулиці, перед готуванням їжі та перед доглядом за маленькими дітьми.

Ґрунтовно мити фрукти та овочі кип'яченою водою перед вживанням.

Придбавати продукти тільки у офіційних магазинах, де проводяться регулярні перевірки якості продуктів.

Готувати їжу перед кожним приймання їжі, особливо для дітей, та уникати тривалого зберігання приготовленої їжі.

Дотримуватися рекомендованого терміну зберігання продуктів та у разі сумнівів у їх якості краще відмовитися від вживання.

Уникаємо покупки риби та морепродуктів на стихійних ринках.

Нагадаємо, міський голова Одеси закликав громадян утриматися від купання в морі. Крім того, він нагадав, що чинна заборона на вилов і продаж свіжої риби.