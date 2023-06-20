В Одессе растет заболеваемость острыми кишечными инфекциями

Человек в больнице. Фото: google

В течение последней недели зафиксирован рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 11%. Неудовлетворительная ситуация больше касается детей раннего возраста, в том числе до четырех лет.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В настоящее время, по состоянию на 20 июня 2023 года, в городской клинической инфекционной больнице находится на лечении 37 пациентов с острыми кишечными инфекциями, в том числе семеро детей. Каждый день госпитализируют от 5 до 10 больных с кишечными инфекциями.

Каждому больному с острыми кишечными инфекциями при входе в больницу проводится обследование на наличие холеры и других возбудителей кишечных инфекций, однако ни одного положительного случая холеры не зафиксировано.

Анализ воды на возбудители болезней

Также следует отметить, что областной центр контроля и профилактики заболеваний активно контролирует ситуацию с холерой в окружающей среде. За последнюю неделю было собрано и проанализировано 100 проб, включая 52 проб морской воды, 28 проб речной воды, 18 проб сточных вод из инфекционных стационаров и достижения морских организмов (крабы, креветки).

При анализе проб морской воды в Одессе, Черноморске и Белгород-Днестровском районе обнаружен вибрион НАГ, который не является возбудителем холеры, но может вызвать кишечные инфекции. Тем не менее, холерный вибрион ни в одной пробе не был обнаружен.

Результаты лабораторных исследований морской воды на пляжах, в частности "Аркадия", "Ланжерон", "Лузановка", 10-я и 16-я станции Большого Фонтана, свидетельствуют о значительном превышении санитарно-микробиологических норм.

В частности, установлено, что уровень кишечной палочки в морской воде превышает норму в 14 раз, что свидетельствует о фекальном загрязнении. Также в морской воде обнаружено высокое количество яиц гельминтов. На пляжах "Аркадия" и 10-я станция Большого Фонтана в пробах морской воды была обнаружена патогенная микрофлора, в том числе сальмонелла.

Как уберечься от кишечной инфекции

Необходимо строго соблюдать правила санитарии и гигиены для профилактики острых кишечных инфекций. Некоторые из основных рекомендаций включают:

Потреблять только кипяченую или фильтрованную воду.

Тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения санузла, возвращения с улицы, перед готовкой и перед уходом за маленькими детьми.

Обстоятельно мыть фрукты и овощи кипяченой водой перед употреблением.

Приобретать продукты только в официальных магазинах, где производятся регулярные проверки качества продуктов.

Готовить пищу перед каждым приемом пищи, особенно для детей, и избегать длительного хранения приготовленной пищи.

Соблюдать рекомендованный срок хранения продуктов и в случае сомнений в их качестве лучше отказаться от употребления.

Избегаем покупок рыбы и морепродуктов на стихийных рынках.

Напомним, городской голова Одессы призвал граждан воздержаться от купания в море. Кроме того, он напомнил, что действующий запрет на отлов и продажу свежей рыбы.