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В парку на Київщині дитину вкусив кажан: що відомо

17 квітня 2023 14:17
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В парку на Київщині дитину вкусив кажан: що відомо
Кажан, який висить на дереві. Фото: HitchHike
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 17 квітня, стало відомо, що на Київщині дитину вкусив кажан. Дитина проходить лікування.

Про цей випадок повідомила директорка Броварської районної філії ДУ "Центр контролю профілактики хвороб МОЗ України" Олена Левченко.

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На Київщині дитину вкусив кажан

На Київщині у броварському парку "Перемога" дитину покусав кажан. Наразі дитина проходить медичне обстеження та отримує антирабічне лікування.

Жителів міста також попередили, що в Броварах є непоодинокі випадки укусів безпритульними і домашніми тваринами. 

Нагадаємо, що патрульні поліцейські супроводили авто з хворою дитиною до лікарні. Хлопчика вдалося врятувати завдяки тому, що лікарі вчасно надали медичну допомогу.

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