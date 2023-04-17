В парке на Киевщине ребенка укусила летучая мышь: что известно
Сегодня, 17 апреля, стало известно, что в Киевской области ребенка укусила летучая мышь. Ребенок проходит лечение.
Об этом случае сообщила директор Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля профилактики болезней Минздрава Украины" Елена Левченко.
На Киевщине ребенка укусила летучая мышь
В Киевской области в броварском парке "Победа" ребенка покусала летучая мышь. В настоящее время ребенок проходит медицинское обследование и получает антирабическое лечение.
Жителей города также предупредили, что в Броварах есть редкие случаи укусов беспризорными и домашними животными.
Напомним, что патрульные полицейские сопровождали автомобиль с больным ребенком в больницу. Мальчика удалось спасти благодаря тому, что врачи вовремя оказали медицинскую помощь.