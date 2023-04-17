В парке на Киевщине ребенка укусила летучая мышь: что известно

Летучая мышь, висит на дереве. Фото: HitchHike

Сегодня, 17 апреля, стало известно, что в Киевской области ребенка укусила летучая мышь. Ребенок проходит лечение.

Об этом случае сообщила директор Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля профилактики болезней Минздрава Украины" Елена Левченко.

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В Киевской области в броварском парке "Победа" ребенка покусала летучая мышь. В настоящее время ребенок проходит медицинское обследование и получает антирабическое лечение.

Жителей города также предупредили, что в Броварах есть редкие случаи укусов беспризорными и домашними животными.

Напомним, что патрульные полицейские сопровождали автомобиль с больным ребенком в больницу. Мальчика удалось спасти благодаря тому, что врачи вовремя оказали медицинскую помощь.