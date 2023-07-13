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В Раді прийняли закон про відпустки для вагітних: що змінилося

13 липня 2023 18:12
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Коли вагітна жінка може піти в відпустку
Живіт вагітної жінки. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Верховна Рада прийняла важливий закон для вагітних жінок. Відтепер жінка, яка працює, зможе за власним бажанням розпочати відпустку пізніше.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

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Коли вагітна жінка може піти в відпустку 

"Надання можливості працюючій жінці за відсутності медичних протипоказань та за її бажанням розпочинати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів та пропорційно збільшити післяпологову частину відпустки", — повідомив народний депутат. 

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Вагітна жінка. Фото: Freepik

Він додав, що вважає цю ініціативу правильною, бо до прийняття цього закону вагітну жінку обов’язково відправляли у відпустку. Навіть якщо у неї була можливість та бажання продовжити працювати.

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