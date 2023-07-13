Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здравоохранение arrow В Раде приняли закон об отпусках для беременных: что изменилось arrow

В Раде приняли закон об отпусках для беременных: что изменилось

13 июля 2023 18:12
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Когда беременная женщина может уйти в отпуск
Живот беременной женщины. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Верховная Рада приняла важный закон для беременных женщин. Теперь женщина, которая работает, сможет по собственному желанию начать отпуск позже.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Читайте также:

Когда беременная женщина может уйти в отпуск

"Предоставление возможности работающей женщине при отсутствии медицинских противопоказаний и по ее желанию начинать отпуск по беременности и родам позже, чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов и пропорционально увеличить послеродовую часть отпуска", — сообщил народный депутат. 

беременная
Беременная женщина. Фото: Freepik

Он добавил, что считает эту инициативу правильной, потому что до принятия этого закона беременную женщину обязательно отправляли в отпуск. Даже если у нее была возможность и желание продолжить работу.

Ранее мы писали, эффективны ли презервативы для контрацепции, гинеколог рассказал о новых исследованиях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Коррупция, зарплаты военным, контрабанда и бэк-офисы. Большое интервью с Ярославом Железняком

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз