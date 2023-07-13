Когда беременная женщина может уйти в отпуск

Живот беременной женщины. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Верховная Рада приняла важный закон для беременных женщин. Теперь женщина, которая работает, сможет по собственному желанию начать отпуск позже.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"Предоставление возможности работающей женщине при отсутствии медицинских противопоказаний и по ее желанию начинать отпуск по беременности и родам позже, чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов и пропорционально увеличить послеродовую часть отпуска", — сообщил народный депутат.

Беременная женщина. Фото: Freepik

Он добавил, что считает эту инициативу правильной, потому что до принятия этого закона беременную женщину обязательно отправляли в отпуск. Даже если у нее была возможность и желание продолжить работу.

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