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В Україні спростили передачу донорської крові на фронт

8 липня 2023 17:37
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В Україні спростили передачу донорської крові на фронт
Люди здають кров. Фото: Армія Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Кабінет міністрів спростив передачу донорської крові на фронт. Це допоможе зберегти життя багатьох військових.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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"Розроблена Міністерством охорони здоровʼя постанова має впорядкувати механізм одержання донорської крові та її компонентів і наблизити їх до фронту. Вона детально визначає та регламентує логістичні ланцюжки отримання донорської крові та її компонентів медичними підрозділами. Без зайвої бюрократії та неоптимально організованих процедур", — йдеться у повідомленні. 

Відтепер механіка забезпечення потреб сил безпеки та оборони донорською кров’ю враховує запит на необхідні об’єми крові від бойових підрозділів. Відповідно, дає можливість вчасно ці об’єми підготувати та доставити в зону бойових дій.

Швидка доставка донорської крові на фронт може запобігти смертям, які пов'язані з втратою крові. 

"Понад 60% превентивних смертей на полі бою пов’язані з крововтратою. Вчасне переливання цільної крові або її компонентів може суттєво зменшити цей відсоток, оскільки дозволить виграти час на доставлення пораненого до найближчого госпіталю", — кажуть в Кабміні. 

Нагадаємо, що до здачі крові слід ретельно підготуватися. Зокрема, за 72 години до донації слід утриматися від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболювальних гормональних ліків, а за 48 годин — виключити алкоголь.

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