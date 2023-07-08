В Україні спростили передачу донорської крові на фронт
Кабінет міністрів спростив передачу донорської крові на фронт. Це допоможе зберегти життя багатьох військових.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Донорська кров на фронт
"Розроблена Міністерством охорони здоровʼя постанова має впорядкувати механізм одержання донорської крові та її компонентів і наблизити їх до фронту. Вона детально визначає та регламентує логістичні ланцюжки отримання донорської крові та її компонентів медичними підрозділами. Без зайвої бюрократії та неоптимально організованих процедур", — йдеться у повідомленні.
Відтепер механіка забезпечення потреб сил безпеки та оборони донорською кров’ю враховує запит на необхідні об’єми крові від бойових підрозділів. Відповідно, дає можливість вчасно ці об’єми підготувати та доставити в зону бойових дій.
Швидка доставка донорської крові на фронт може запобігти смертям, які пов'язані з втратою крові.
"Понад 60% превентивних смертей на полі бою пов’язані з крововтратою. Вчасне переливання цільної крові або її компонентів може суттєво зменшити цей відсоток, оскільки дозволить виграти час на доставлення пораненого до найближчого госпіталю", — кажуть в Кабміні.
Нагадаємо, що до здачі крові слід ретельно підготуватися. Зокрема, за 72 години до донації слід утриматися від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболювальних гормональних ліків, а за 48 годин — виключити алкоголь.