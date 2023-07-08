В Україні спростили передачу донорської крові на фронт

Люди здають кров. Фото: Армія Inform

Кабінет міністрів спростив передачу донорської крові на фронт. Це допоможе зберегти життя багатьох військових.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Читайте також:

Донорська кров на фронт

"Розроблена Міністерством охорони здоровʼя постанова має впорядкувати механізм одержання донорської крові та її компонентів і наблизити їх до фронту. Вона детально визначає та регламентує логістичні ланцюжки отримання донорської крові та її компонентів медичними підрозділами. Без зайвої бюрократії та неоптимально організованих процедур", — йдеться у повідомленні.

Відтепер механіка забезпечення потреб сил безпеки та оборони донорською кров’ю враховує запит на необхідні об’єми крові від бойових підрозділів. Відповідно, дає можливість вчасно ці об’єми підготувати та доставити в зону бойових дій.

Швидка доставка донорської крові на фронт може запобігти смертям, які пов'язані з втратою крові.

"Понад 60% превентивних смертей на полі бою пов’язані з крововтратою. Вчасне переливання цільної крові або її компонентів може суттєво зменшити цей відсоток, оскільки дозволить виграти час на доставлення пораненого до найближчого госпіталю", — кажуть в Кабміні.

Нагадаємо, що до здачі крові слід ретельно підготуватися. Зокрема, за 72 години до донації слід утриматися від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболювальних гормональних ліків, а за 48 годин — виключити алкоголь.