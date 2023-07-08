В Украине упростили передачу донорской крови на фронт
Кабинет министров упростил передачу донорской крови на фронт. Это поможет сохранить жизнь многих военных.
Об этом сообщает прессслужба Кабмина.
Донорская кровь на фронт
"Разработанное Министерством здравоохранения постановление должно упорядочить механизм получения донорской крови и ее компонентов и приблизить их к фронту. Оно подробно определяет и регламентирует логистические цепочки получения донорской крови и ее компонентов медицинскими подразделениями. Без лишней бюрократии и неоптимально организованных процедур", — говорится в сообщении.
Теперь механика обеспечения потребностей сил безопасности и обороны донорской кровью учитывает запрос на необходимые объемы крови от боевых подразделений. Соответственно, позволяет своевременно эти объемы подготовить и доставить в зону боевых действий.
Быстрая доставка донорской крови на фронт может предотвратить смерти, связанные с потерей крови.
"Свыше 60% превентивных смертей на поле боя связаны с кровопотерей. Своевременное переливание цельной крови или ее компонентов может существенно снизить этот процент, поскольку позволит выиграть время на доставку раненого в ближайший госпиталь", — говорят в Кабмине.
Напомним, что к сдаче крови следует тщательно подготовиться. В частности, за 72 часа до донации следует воздержаться от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих гормональных лекарств, а за 48 часов — исключить алкоголь.