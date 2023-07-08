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В Украине упростили передачу донорской крови на фронт

8 июля 2023 17:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине упростили передачу донорской крови на фронт
Люди сдают кровь. Фото: Армия Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Кабинет министров упростил передачу донорской крови на фронт. Это поможет сохранить жизнь многих военных.

Об этом сообщает прессслужба Кабмина.

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Донорская кровь на фронт

"Разработанное Министерством здравоохранения постановление должно упорядочить механизм получения донорской крови и ее компонентов и приблизить их к фронту. Оно подробно определяет и регламентирует логистические цепочки получения донорской крови и ее компонентов медицинскими подразделениями. Без лишней бюрократии и неоптимально организованных процедур", — говорится в сообщении.

Теперь механика обеспечения потребностей сил безопасности и обороны донорской кровью учитывает запрос на необходимые объемы крови от боевых подразделений. Соответственно, позволяет своевременно эти объемы подготовить и доставить в зону боевых действий.

Быстрая доставка донорской крови на фронт может предотвратить смерти, связанные с потерей крови.

"Свыше 60% превентивных смертей на поле боя связаны с кровопотерей. Своевременное переливание цельной крови или ее компонентов может существенно снизить этот процент, поскольку позволит выиграть время на доставку раненого в ближайший госпиталь", — говорят в Кабмине.

Напомним, что к сдаче крови следует тщательно подготовиться. В частности, за 72 часа до донации следует воздержаться от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих гормональных лекарств, а за 48 часов — исключить алкоголь.

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