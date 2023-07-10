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В Україні вперше пересадили серце 6-річній дитині

10 липня 2023 12:15
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Трансплантація серця в Україні
Лікарі під час операції. Фото: Інститут серця МОЗ України
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Українські медики вперше провели складну операцію — трансплантацію серця, дитині, якій всього шість років. 

Про це повідомив Інститут серця МОЗ України.

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"Вперше в Україні. Трансплантація серця 6-річній дитині. Нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Операція пройшла гладко. Дівчинка почувається добре. Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інститут серця МОЗ України — Борис Тодуров, спільно з командою лікарів Інституту", — повідомили медики. 

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Лікар тримає серце. Фото:  Інститут серця МОЗ України

Подробиці операції

Лікарі зазначають, що пізніше обов'язково розкажуть всі подробиці, щодо цієї складної операції. 

Команда лікарів, які приймали участь в лікуванні дитини: 

  • Борис Тодуров; 
  • Гаврил Ковтун; 
  • Софія Чайковська; 
  • Василь Карпенко; 
  • Олег Лоскутов; 
  • Сергій Судакевич; 
  • Володимир Вашкеба; 
  • Вадим Соколов; 
  • Ігор Хоменко; 
  • Євген Криштоф; 
  • Алла Колч; 
  • Руслана Кирейчикова; 
  • Тетяна Кропивко; 
  • Марія Тернущак;
  • Ірина Гринченко; 
  • Наталія Карпук; 
  • Ірина Конюшок.

Раніше ми писали, що у Львові лікарі виконали пересадку серця, легень, печінки, нирки та підшлункової залози. Трансплантація підшлункової вважається одним з найскладніших у світі хірургічних втручань. 

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