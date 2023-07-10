Трансплантація серця в Україні

Лікарі під час операції. Фото: Інститут серця МОЗ України

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Українські медики вперше провели складну операцію — трансплантацію серця, дитині, якій всього шість років.

Про це повідомив Інститут серця МОЗ України.

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"Вперше в Україні. Трансплантація серця 6-річній дитині. Нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Операція пройшла гладко. Дівчинка почувається добре. Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інститут серця МОЗ України — Борис Тодуров, спільно з командою лікарів Інституту", — повідомили медики.

Лікар тримає серце. Фото: Інститут серця МОЗ України

Подробиці операції

Лікарі зазначають, що пізніше обов'язково розкажуть всі подробиці, щодо цієї складної операції.

Команда лікарів, які приймали участь в лікуванні дитини:

Борис Тодуров;

Гаврил Ковтун;

Софія Чайковська;

Василь Карпенко;

Олег Лоскутов;

Сергій Судакевич;

Володимир Вашкеба;

Вадим Соколов;

Ігор Хоменко;

Євген Криштоф;

Алла Колч;

Руслана Кирейчикова;

Тетяна Кропивко;

Марія Тернущак;

Ірина Гринченко;

Наталія Карпук;

Ірина Конюшок.

Раніше ми писали, що у Львові лікарі виконали пересадку серця, легень, печінки, нирки та підшлункової залози. Трансплантація підшлункової вважається одним з найскладніших у світі хірургічних втручань.