Трансплантація серця в Україні

В Україні вперше пересадили серце 6-річній дитині
Українські медики вперше провели складну операцію — трансплантацію серця, дитині, якій всього шість років.
Про це повідомив Інститут серця МОЗ України.
"Вперше в Україні. Трансплантація серця 6-річній дитині. Нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Операція пройшла гладко. Дівчинка почувається добре. Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інститут серця МОЗ України — Борис Тодуров, спільно з командою лікарів Інституту", — повідомили медики.
Подробиці операції
Лікарі зазначають, що пізніше обов'язково розкажуть всі подробиці, щодо цієї складної операції.
Команда лікарів, які приймали участь в лікуванні дитини:
- Борис Тодуров;
- Гаврил Ковтун;
- Софія Чайковська;
- Василь Карпенко;
- Олег Лоскутов;
- Сергій Судакевич;
- Володимир Вашкеба;
- Вадим Соколов;
- Ігор Хоменко;
- Євген Криштоф;
- Алла Колч;
- Руслана Кирейчикова;
- Тетяна Кропивко;
- Марія Тернущак;
- Ірина Гринченко;
- Наталія Карпук;
- Ірина Конюшок.
Раніше ми писали, що у Львові лікарі виконали пересадку серця, легень, печінки, нирки та підшлункової залози. Трансплантація підшлункової вважається одним з найскладніших у світі хірургічних втручань.