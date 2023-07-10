Трансплантация сердца в Украине

Врачи во время операции. Фото: Институт сердца МОЗ Украины

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Украинские медики впервые провели сложную операцию — трансплантацию сердца , ребенку, которому всего шесть лет.

Об этом сообщил Институт сердца Минздрава Украины.

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"Впервые в Украине. Трансплантация сердца 6-летнему ребенку. Новое сердечко получила девочка 6 лет. Операция прошла гладко. Девочка чувствует себя хорошо. Трансплантацию выполнил врач-кардиохирург, директор Института сердца Минздрава Украины — Борис Тодуров, совместно с командой врачей Института", — сообщили медики.

Доктор держит сердце. Фото: Институт сердца МОЗ Украины

Подробности операции

Врачи отмечают, что позже обязательно расскажут все подробности относительно этой сложной операции.

Команда врачей, принимавших участие в лечении ребенка:

Борис Тодуров;

Гаврил Ковтун;

София Чайковская;

Василий Карпенко;

Олег Лоскутов;

Сергей Судакевич;

Владимир Вашкеба;

Вадим Соколов;

Игорь Хоменко;

Евгений Криштоф;

Алла Колч;

Руслана Кирейчикова;

Татьяна Кропивко;

Мария Тернущак;

Ирина Гринченко;

Наталья Карпук;

Ирина Конюшок.

Ранее мы писали, что во Львове врачи выполнили пересадку сердца, легких, печени, почки и поджелудочной железы. Трансплантация поджелудочной считается одним из самых сложных в мире хирургических вмешательств.