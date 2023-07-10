Трансплантация сердца в Украине

В Украине впервые пересадили сердце 6-летнему ребенку
Украинские медики впервые провели сложную операцию — трансплантацию сердца , ребенку, которому всего шесть лет.
Об этом сообщил Институт сердца Минздрава Украины.
"Впервые в Украине. Трансплантация сердца 6-летнему ребенку. Новое сердечко получила девочка 6 лет. Операция прошла гладко. Девочка чувствует себя хорошо. Трансплантацию выполнил врач-кардиохирург, директор Института сердца Минздрава Украины — Борис Тодуров, совместно с командой врачей Института", — сообщили медики.
Подробности операции
Врачи отмечают, что позже обязательно расскажут все подробности относительно этой сложной операции.
Команда врачей, принимавших участие в лечении ребенка:
- Борис Тодуров;
- Гаврил Ковтун;
- София Чайковская;
- Василий Карпенко;
- Олег Лоскутов;
- Сергей Судакевич;
- Владимир Вашкеба;
- Вадим Соколов;
- Игорь Хоменко;
- Евгений Криштоф;
- Алла Колч;
- Руслана Кирейчикова;
- Татьяна Кропивко;
- Мария Тернущак;
- Ирина Гринченко;
- Наталья Карпук;
- Ирина Конюшок.
Ранее мы писали, что во Львове врачи выполнили пересадку сердца, легких, печени, почки и поджелудочной железы. Трансплантация поджелудочной считается одним из самых сложных в мире хирургических вмешательств.