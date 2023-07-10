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В Украине впервые пересадили сердце 6-летнему ребенку

10 июля 2023 12:15
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Трансплантация сердца в Украине
Врачи во время операции. Фото: Институт сердца МОЗ Украины
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Украинские медики впервые провели сложную операцию — трансплантацию сердца , ребенку, которому всего шесть лет.

Об этом сообщил Институт сердца Минздрава Украины.

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"Впервые в Украине. Трансплантация сердца 6-летнему ребенку. Новое сердечко получила девочка 6 лет. Операция прошла гладко. Девочка чувствует себя хорошо. Трансплантацию выполнил врач-кардиохирург, директор Института сердца Минздрава Украины — Борис Тодуров, совместно с командой врачей Института", — сообщили медики.

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Доктор держит сердце. Фото: Институт сердца МОЗ Украины

Подробности операции

Врачи отмечают, что позже обязательно расскажут все подробности относительно этой сложной операции.

Команда врачей, принимавших участие в лечении ребенка:

  • Борис Тодуров;
  • Гаврил Ковтун;
  • София Чайковская;
  • Василий Карпенко;
  • Олег Лоскутов;
  • Сергей Судакевич;
  • Владимир Вашкеба;
  • Вадим Соколов;
  • Игорь Хоменко;
  • Евгений Криштоф;
  • Алла Колч;
  • Руслана Кирейчикова;
  • Татьяна Кропивко;
  • Мария Тернущак;
  • Ирина Гринченко;
  • Наталья Карпук;
  • Ирина Конюшок.

Ранее мы писали, что во Львове врачи выполнили пересадку сердца, легких, печени, почки и поджелудочной железы. Трансплантация поджелудочной считается одним из самых сложных в мире хирургических вмешательств.

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