В Україні встановили чіткі терміни проходження ВЛК — скільки днів є на медогляд

Військовослужбовець проходить військово-лікарську комісію. Фото: Facebook ТЦК та СП

В Україні встановили нові скорочені терміни проходження військово-лікарської комісії. Відтепер у військовозобов'язаних є чотири дні на медогляд.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Нові терміни ВЛК

МОЗ продовжує працювати над виконанням рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо військово-лікарської експертизи в ЗСУ. Міністерство скоротило терміни проходження ВЛК до чотирьох днів.

Скорочення передбачають встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних, а саме:

проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби — не більше як 4 робочі дні;

проведення лабораторних досліджень — не більш як 3 робочі дні;

проведення інструментальних досліджень — не більш як 3 робочі дні.

В МОЗ наголосили, що голови обласних військових адміністрацій, керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й працівники закладів охорони здоров’я повинні дотримуватися зазначених строків.

Також вони повинні організувати раціональні маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою.

Цифровізація в системі охорони здоров’я

"Зроблено ще один крок до повної цифровізації процесів. Медики, що працюють у ВЛК при центрах комплектування, використовують електронну систему охорони здоров’я. Тож за необхідності вони можуть переглядати вже наявні записи інших лікарів, що були внесені в ЕСОЗ, створювати електронні направлення на необхідні діагностичні процедури", — зазначили в МОЗ.

Водночас тривають перехресні перевірки щодо обґрунтованості рішень стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. Їх проводять спеціальні робочі групи МОЗ.

Нагадаємо, правоохоронці викрили завідувача відділення столичної клініки, який організував схему отримання хабарів за фейкові діагнози для ухилянтів. Його спіймали під час одержання неправомірної вигоди.

В Україні більшає кількість придатних до служби чоловіків, куди приписують навіть тих, що раніше не підлягали мобілізації. Так, тепер можуть служити чоловіки з 3-ю групою інвалідності, однак за певних умов.