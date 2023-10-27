В Украине установили четкие сроки прохождения ВВК — сколько дней на медосмотр

Военнослужащий проходит военно-врачебную комиссию. Фото: Facebook ТЦК и СП

В Украине установили новые сокращенные сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь у военнообязанных есть четыре дня на медосмотр.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Минздрав продолжает работать над выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны Украины по военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Министерство сократило сроки прохождения ВВК до четырех дней.

Сокращения предусматривают установление предельных сроков проведения исследований и военнообязанных медосмотров, а именно:

проведение медицинских осмотров о пригодности к военной службе — не более 4 рабочих дней;

проведение лабораторных исследований — не более 3 рабочих дней;

проведение инструментальных исследований — не более 3 рабочих дней.

В Минздраве отметили, что председатели областных военных администраций, руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки и работники учреждений здравоохранения должны соблюдать указанные сроки.

Также они должны организовать рациональные маршруты прохождения ВВК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры в отдельной очереди.

Цифровизация в системе здравоохранения

"Сделан еще один шаг к полной цифровизации процессов. Медики, работающие в ВЛК при центрах комплектования, используют электронную систему здравоохранения. Поэтому при необходимости они могут просматривать уже существующие записи других врачей, внесенных в ЕСОЗ, создавать электронные направления на необходимы диагностические процедуры", —отметили в Минздраве.

В то же время продолжаются перекрестные проверки об обоснованности решений по установлению инвалидности, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. Их производят специальные рабочие группы Минздрава.

Напомним, правоохранители разоблачили заведующего отделением столичной клиники, организовавшего схему получения взяток за фейковые диагнозы для уклонистов. Его поймали при извлечении неправомерной выгоды.

В Украине увеличивается количество пригодных к службе мужчин, куда приписывают даже ранее не подлежащхе мобилизации. Да, теперь могут служить мужчины с 3-й группой инвалидности, однако при определенных условиях.