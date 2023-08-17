В Україні заборонили медпрепарати, через які могли померти люди в Дніпрі

Працівник прокуратури поряд з ящики з медичними препаратами. Фото: Офіс генпрокурора

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила використовувати в Україні медичні препарати, які могли призвести до побічних дій у Міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини ім. М. Ф. Руднєва у Дніпрі. Через побічну реакцію на ліки там померли дві людини.

Про це повідомляє МОЗ України.

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Заборона медпрепаратів

"Напередодні у лікарні сталася надзвичайна ситуація. 11 пацієнтів, серед них — п'ятеро дорослих та шестеро дітей, отримали тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань. На жаль, двох пацієнтів медикам врятувати не вдалося. Серед загиблих одна дитина та один дорослий пацієнт", — йдеться у повідомленні.

Держлікслужба тимчасово заборонила реалізацію та застосування декількох партій медичних препаратів, які могли б спричинити тяжкі побічні реакції під час проведення операцій. Йдеться про три медичні препарати.

У МОЗ України наголосили, що відповідно до наказів, усім суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування цих лікарських засобів, потрібно невідкладно перевірити наявність вказаних серій та вилучити їх.

До того ж Міністерство охорони здоров’я створило комісію для вивчення всіх фактів, які призвели до трагічної ситуації. Вона представить свої висновки, після чого буде вжито відповідні заходи.

"На час роботи комісії у лікарні не проводяться планові оперативні втручання. Ведеться лише амбулаторний прийом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в реанімаційному відділенні однієї з лікарень Дніпра помер хлопчик віком 11 років. В прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками.

Також ми писали, що в Україні можна отримувати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Це можливо завдяки реімбурсації "Доступні ліки".