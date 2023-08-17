В Украине запретили медпрепараты, из-за которых могли умереть люди в Днепре

Работник прокуратуры рядом с ящиками с медицинскими препаратами. Фото: Офис генпрокурора

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила использовать в Украине медицинские препараты, которые могли привести к побочным действиям в городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка им. М. Ф. Руднева в Днепре. Из-за побочной реакции на лекарства там умерли два человека.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

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Запрет медпрепаратов

"Накануне в больнице произошла чрезвычайная ситуация. 11 пациентов, среди них — пятеро взрослых и шестеро детей, получили тяжелую побочную реакцию на медицинские препараты, которые применялись при проведении оперативных вмешательств. К сожалению, двух пациентов медикам спасти не удалось. Среди погибших один ребенок и один взрослый пациент", — говорится в сообщении.

Госликслужба временно запретила реализацию и применение нескольких партий медицинских препаратов, которые могли бы вызвать тяжелые побочные реакции при проведении операций. Речь идет о трех медицинских препаратах.

В Минздраве Украины отметили, что в соответствии с приказами, всем субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение этих лекарственных средств, нужно безотлагательно проверить наличие указанных серий и изъять их.

К тому же Министерство здравоохранения создало комиссию для изучения всех фактов, которые привели к трагической ситуации. Она представит свои выводы, после чего будут приняты соответствующие меры.

"На время работы комиссии в больнице не проводятся плановые оперативные вмешательства. Ведется только амбулаторный прием", — говорится в сообщении.

Напомним, в реанимационном отделении одной из больниц Днепра умер мальчик в возрасте 11 лет. В прокуратуре приступили к досудебному расследованию по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Также мы писали, что в Украине можно получать лекарства бесплатно или с небольшой доплатой. Это возможно благодаря реимбурсации "Доступное лекарство".