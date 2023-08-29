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В Україну дозволили ввозити донорську кров з-за кордону

29 серпня 2023 17:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україну дозволили ввозити донорську кров з-за кордону
Людина здає кров. Фото: Вечірній Київ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Кабінет Міністрів України дозволив ввозити з-за кордону донорську кров та її компоненти. В Уряді пояснили, що це потрібно на випадок нагальної потреби чи надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Донорську кров ввозитимуть з-за кордону

Відомо, що на сьогодні Україна на 100% забезпечена донорською кров'ю завдяки донаціям небайдужих українців. Однак держава має бути готовою до всього в умовах війни з РФ. 

"Ухвалена постанова "Про затвердження Порядку ввезення на територію України донорської крові та компонентів крові на період дії воєнного стану або при виникненні надзвичайних ситуацій" передбачає, що у разі виникнення потреби кров та її компоненти можуть завозитися в Україну з-за кордону. Це дозволить в критичні моменти уникнути можливого дефіциту донорської крові та компонентів", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що донорську кров привозитимуть як гуманітарну допомогу. Відповідальним за її отримання визначено Український центр трансплант-координації.

Нагадаємо, в Одесі з’явилася термінова потреба у донорах крові на завтра, 30 серпня. Необхідна допомога людей з різними групами. 

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