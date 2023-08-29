В Україну дозволили ввозити донорську кров з-за кордону
Кабінет Міністрів України дозволив ввозити з-за кордону донорську кров та її компоненти. В Уряді пояснили, що це потрібно на випадок нагальної потреби чи надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Донорську кров ввозитимуть з-за кордону
Відомо, що на сьогодні Україна на 100% забезпечена донорською кров'ю завдяки донаціям небайдужих українців. Однак держава має бути готовою до всього в умовах війни з РФ.
"Ухвалена постанова "Про затвердження Порядку ввезення на територію України донорської крові та компонентів крові на період дії воєнного стану або при виникненні надзвичайних ситуацій" передбачає, що у разі виникнення потреби кров та її компоненти можуть завозитися в Україну з-за кордону. Це дозволить в критичні моменти уникнути можливого дефіциту донорської крові та компонентів", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що донорську кров привозитимуть як гуманітарну допомогу. Відповідальним за її отримання визначено Український центр трансплант-координації.
Нагадаємо, в Одесі з’явилася термінова потреба у донорах крові на завтра, 30 серпня. Необхідна допомога людей з різними групами.