В Украину разрешили ввозить донорскую кровь из-за границы

Человек сдает кровь. Фото: Вечерний Киев

Кабинет Министров Украины разрешил ввозить из-за границы донорскую кровь и ее компоненты. В Правительстве пояснили, что это нужно на случай срочной необходимости или чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Донорскую кровь будут ввозить из-за границы

Известно, что на сегодняшний день Украина на 100% снабжена донорской кровью благодаря донациям неравнодушных украинцев. Однако государство должно быть готово ко всему в условиях войны с РФ.

"Принятое постановление "Об утверждении Порядка ввоза на территорию Украины донорской крови и компонентов крови на период действия военного положения или при возникновении чрезвычайных ситуаций" предусматривает, что в случае возникновения потребности кровь и ее компоненты могут завозиться в Украину из-за границы. Это позволит в критические моменты избежать возможного дефицита донорской крови и компонентов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что донорская кровь будет привозиться как гуманитарная помощь. Ответственными за ее получение определен Украинский центр трансплант-координации.

Напомним, в Одессе возникла срочная потребность в донорах крови на завтра, 30 августа. Необходима помощь людей с разными группами.