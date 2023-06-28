Формулювання “старородячі” більше не актуальне

Жінка з дитиною. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Дослідники визначили, що коли йдеться про найкращий вік для народження дітей, то для жінок існує дев'ятирічна зона "золотого віку". Вчені проаналізували понад 31 000 пологів, які допомогли визначити вік жінок, що мають найнижчий ризик вроджених дефектів.

Про це повідомив DailyMail.

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"Мами-підлітки та жінки у віці до двадцяти років частіше народжували дітей з дефектами центральної нервової системи, що впливають на розвиток мозку та хребта, в той час як вагітність у зрілому віці найчастіше була пов'язана з деформаціями голови, шиї, очей та вух", — йдеться в повідомленні.

Чоловік та вагітна жінка. Фото: Freepik

За словами дослідників, молоді матері часто не готові до вагітності і змушені боротися з більш нездоровими факторами способу життя, такими як вживання наркотиків і алкоголю.

При цьому більш дорослі жінки довше піддаються впливу екологічних стресів, таких як забруднення повітря, що, на думку команди, може сприяти підвищенню ризику різних вроджених дефектів.

Жінка з дитиною. Фото: Freepik

На думку дослідників, "вікно" для безпечного народження дитини досить вузьке, а фактори ризику різних вроджених вад варіюються в залежності від віку матері

У якому віці краще народжувати

"Найнижчий 10-річний період ризику припадає на вік від 23 до 32 років, а менший і більший вік при народженні дитини майже однаково ризикований. Чоловіки народжують першу дитину в середньому у 26 років, а жінки — у 23 роки. Обидва показники значно зросли за останні два десятиліття Дослідження з'явилося в той час, коли середній вік молодих мам в Америці сягнув найвищої точки за всю історію спостережень", — йдеться в повідомленні.

Вчені додають, що зростання віку молодих матерів пояснюється зміною сімейних цінностей, тим, що жінки віддають перевагу кар'єрі, а також зростанням вартості життя.

Жінка тримає дитину. Фото: Freepik

Для останнього дослідження вчені з Університету Семмельвайса в Угорщині проаналізували дані 31 128 вагітностей з підтвердженими нехромосомними вродженими вадами розвитку, зареєстрованими в офіційній угорській базі даних у період з 1980 по 2009 рік. Вони порівняли ці дані з більш ніж 2,8 мільйонами пологів, зареєстрованих у країні за той самий 30-річний період.

"Загалом, ризик вроджених вад розвитку збільшився приблизно на п'яту частину у жінок віком до 22 років порівняно з жінками в ідеальному дітородному віці від 23 до 32 років. У жінок старше 32 років цей ризик збільшується приблизно на 15 відсотків порівняно з жінками, які перебувають в оптимальному віковому періоді", — додали вчені.

Які ускладнення спостерігаються найчастіше

Найпоширеніші та найнебезпечніші для життя ускладнення впливають на кровоносну систему плода, а у випадку матерів молодше 20 років — на центральну нервову систему.

Які ризики виникали у молодих матерів:

дефекти головного мозку;

дефекти центральної нервової системи;

розщеплення хребта.

Жінки, які народили у віці до 20 років, мали ще більший ризик цих проблем порівняно з жінками віком від 23 до 32 років.

Які ризики виникали у старших матерів:

вади серця;

вади сечовидільної системи;

вади розвитку очей;

вади розвитку вух;

вади розвитку обличчя та шиї, спричиненими передчасним або неправильним зрощенням черепа або лицьових кісток немовляти.

Це може призвести до того, що вуха дитини будуть розташовані аномально низько на голові, очі будуть занадто маленькими з медичної точки зору або до паралічу голосових зв'язок.

Також дослідники додають, що у старших матерів значно вища ймовірність — фактично 45%, народження дитини з розщілиною губи і піднебіння, тоді як у молодих матерів цей ризик збільшується на дев'ять відсотків.

Огляд вагітної жінки. Фото: Freepik

У той час як ризик вроджених вад травної системи був вищим для молодих матерів, ніж для старших — 23% і 15% відповідно, — старші матері мали дещо вищі шанси на вроджені вади розвитку статевих органів плода.

"Ці висновки стосуються нехромосомних і негенетичних вроджених вад розвитку, на які не впливають гени матері. Деякі негенетичні, нехромосомні причини вроджених вад включають вживання алкоголю і тютюну під час вагітності, наявність певних захворювань і прийом певних ліків під час вагітності", — йдеться в повідомленні. .

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