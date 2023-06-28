Формулировка "старородящие" больше не актуальна

Женщина с ребенком. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Исследователи определили, что когда речь идет о лучшем возрасте для рождения детей, то для женщин существует девятилетняя зона "золотого возраста". Ученые проанализировали более 31 000 родов, которые помогли определить возраст женщин, имеющих самый низкий риск врожденных дефектов.

Об этом сообщил DailyMail.

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"Мамы-подростки и женщины в возрасте до двадцати лет чаще рожали детей с дефектами центральной нервной системы, влияющими на развитие мозга и позвоночника, в то время как беременность в зрелом возрасте чаще всего была связана с деформациями головы, шеи, глаз и ушей" , — говорится в сообщении.

Мужчина и беременная женщина. Фото: Freepik

По словам исследователей, молодые матери часто не готовы к беременности и вынуждены бороться с более нездоровыми факторами образа жизни, такими как употребление наркотиков и алкоголя.

При этом более взрослые женщины дольше подвержены воздействию экологических стрессов, таких как загрязнение воздуха, что, по мнению команды, может способствовать повышению риска различных врожденных дефектов.

Женщина с ребенком. Фото: Freepik

По мнению исследователей, "окно" для безопасного рождения ребенка достаточно узкое, а факторы риска разных врожденных пороков варьируются в зависимости от возраста матери

В каком возрасте лучше рожать

"Самый низкий 10-летний период риска приходится на возраст от 23 до 32 лет, а меньший и более возраст при рождении ребенка почти одинаково рискован. Мужчины рожают первого ребенка в среднем в 26 лет, а женщины - в 23 года. Оба показателя значительно выросли за последние два десятилетия Исследование появилось в то время, когда средний возраст молодых мам в Америке достиг самой высокой точки за всю историю наблюдений", — говорится в сообщении.

Ученые добавляют, что рост возраста молодых матерей объясняется изменением семейных ценностей, тем, что женщины предпочитают карьеру, а также рост стоимости жизни.

Женщина, держащая ребенка. Фото: Freepik

Для последнего исследования ученые из Университета Семмельвайса в Венгрии проанализировали данные 31128 беременностей с подтвержденными нехромосомными врожденными пороками развития, зарегистрированными в официальной венгерской базе данных в период с 1980 по 2009 год. Они сравнили эти данные с более чем 2,8 миллионами родов, зарегистрированных в стране за тот же 30-летний период.

"В общем, риск врожденных пороков развития увеличился примерно на пятую часть у женщин в возрасте до 22 лет по сравнению с женщинами в идеальном детородном возрасте от 23 до 32 лет. У женщин старше 32 лет этот риск увеличивается примерно на 15 процентов по сравнению с женщинами, которые находятся в оптимальном возрастном периоде", — добавили ученые.

Какие осложнения наблюдаются чаще всего

Наиболее распространенные и опасные для жизни осложнения влияют на кровеносную систему плода, а в случае матерей младше 20 лет — на центральную нервную систему.

Какие риски возникали у молодых матерей:

дефекты головного мозга;

дефекты центральной нервной системы;

расщепление позвоночника.

Женщины, родившие в возрасте до 20 лет, имели еще больший риск этих проблем по сравнению с женщинами в возрасте от 23 до 32 лет.

Какие риски возникали у старших матерей:

пороки сердца;

пороки мочевыделительной системы;

пороки развития глаз;

пороки развития ушей;

пороки развития лица и шеи, вызванные преждевременным или неправильным сращением черепа или лицевых костей младенца.

Это может привести к тому, что уши ребенка будут расположены аномально низко на голове, глаза будут слишком маленькими с медицинской точки зрения или параличу голосовых связок.

Также исследователи добавляют, что у старших матерей значительно более высокая вероятность — фактически 45%, рождение ребенка с расщелиной губы и неба, тогда как у молодых матерей этот риск увеличивается на девять процентов.

Обзор беременной женщины. Фото: Freepik

В то время как риск врожденных пороков пищеварительной системы был выше для молодых матерей, чем для старших — 23% и 15% соответственно, старшие матери имели несколько более высокие шансы на врожденные пороки развития половых органов плода.

"Эти выводы касаются нехромосомных и негенетических врожденных пороков развития, на которые не влияют гены матери. Некоторые негенетические, нехромосомные причины врожденных пороков включают употребление алкоголя и табака во время беременности, наличие определенных заболеваний и прием определенных лекарств во время беременности", — говорится в сообщении.

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