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Вінницьких школярів перевели на дистанційне навчання через спалах гепатиту А

30 жовтня 2023 16:57
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Ілля Рябінін
редактор
Вінницьких школярів перевели на дистанційне навчання через спалах гепатиту А
Пацієнти в лікарні. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Вінницьких школярів з понеділка, 30 жовтня, відправили на дистанційне навчання. Такі заходи безпеки пов'язані через спалах вірусного гепатиту A.

Про це повідомив департамент освіти Вінницької міської ради, пише "Укрінформ".

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"Таке рішення пов’язане зі стрімким зростанням кількості хворих на гепатит A в нашій громаді. Тому найближчим часом діти навчатимуться дистанційно, адже їхні здоров'я та безпека в пріоритеті. Надалі слідкуватимемо за ситуацією і прийматимемо відповідні рішення", — пояснили в департаменті.

Прокоментували ситуацію і лікарі, пише ТСН. Кажуть: рішення про дистанційну освіту може запобігти новим захворюванням.

"Це дуже правильне і своєчасне рішення, тому що при таких захворюваннях варто не допустити великих скупчень дітей", — каже головна інфекціоністка Вінниччини Лариса Мороз.

Станом на сьогодні в інфекційних відділеннях Вінниччини 174 людини, у 155 вже підтверджено наявність захворювання. Повідомляється, що у міських лікарнях лежать мало не родинами з однаковими симптомами. Зазначається, що джерело інфікування досі не знайдено. 

Людей закликають вакцинуватись, до міста вже направлено тисячу доз вакцин.

Нагадаємо, що раніше стала відома причина масового зараження гепатитом А у Вінниці. Натомість в МОЗ України заявили про те, що кількість хворих внаслідок спалаху захворювання невпинно зростає. 

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