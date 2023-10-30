Винницких школьников перевели на дистанционное обучение из-за вспышки гепатита А
Винницких школьников с понедельника, 30 октября, отправили на дистанционную учебу. Такие меры безопасности связаны из-за вспышки вирусного гепатита A.
Об этом сообщил департамент образования Винницкого городского совета, пишет "Укринформ".
Эпидемия гепатита А
"Такое решение связано со стремительным ростом количества больных гепатитом A в нашем обществе. Поэтому в ближайшее время дети будут учиться дистанционно, ведь их здоровье и безопасность в приоритете. В дальнейшем будем следить за ситуацией и будем принимать соответствующие решения", — пояснили в департаменте.
Прокомментировали ситуацию и врачи, пишет ТСН. Говорят: решение о дистанционном образовании может предотвратить новые заболевания.
"Это очень правильное и своевременное решение, потому что при таких заболеваниях нужно не допустить больших скоплений детей", — говорит главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз.
На сегодня в инфекционных отделениях Винницкой области 174 человека, у 155 уже подтверждено наличие заболевания. Сообщается, что в городских больницах лежат почти семьи с одинаковыми симптомами. Отмечается, что источник инфицирования до сих пор не найден.
Людей призывают вакцинироваться, в город уже направлена тысяча доз вакцин.
Напомним, что ранее стала известна причина массового заражения гепатитом А в Виннице. В то же время в Минздраве Украины заявили о том, что количество больных вследствие вспышки заболевания неуклонно растет.
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