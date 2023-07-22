ВООЗ попередила світ про загрозу нової пандемії

Вчені працюють у лабораторії. Фото: росЗМІ

Всесвітня організація охорони здоров'я зробила заяву про можливе критичне зростання випадків захворювання на лихоманку денге у 2023 році. Однією з причин є глобальні кліматичні зміни, які сприяють збільшенню популяції комарів, які переносять цей вірус.

Про це пише Reuters.

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За статистикою, поширеність денге продовжує зростати світовим масштабом. З початку 2000-х років зареєстрована кількість інфікованих збільшилася більш ніж у 7 разів, досягнувши 4,2 мільйона випадків минулого року.

Вперше вірус виявили в суданській столиці Хартумі, як зазначено в березневій доповіді місцевого міністерства охорони здоров'я. Також Європа повідомляє про різке зростання заражень, і Перу запроваджено особливе становище у багатьох областях країни. У січні ВООЗ порушила питання, що денге може стати головною тропічною загрозою на глобальному рівні.

Зараз, як стверджує доктор Раман Велаюдхан із Женеви, приблизно половина жителів планети перебуває під загрозою зараження. У США вже зафіксовано близько 3 мільйонів випадків, при цьому ризик зростає у країнах Південної Америки, таких як Болівія, Парагвай та Перу.

Проте варто відзначити, що більшість випадків денге протікають без явних симптомів, через що реальні цифри заражень можуть бути вищими. Смертність від цього захворювання залишається низькою і не перевищує 1%.

Нагадаємо, що в Європі шаленими темпами поширюється новий небезпечний вірус — конго-кримська геморагічна лихоманка. Від неї вже почали вмирати люди. Зокрема, перші смертельні випадки зафіксовано у Пакистані та Іспанії.