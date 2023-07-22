Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Охорона здоров'я arrow ВООЗ попередила світ про загрозу нової пандемії arrow

ВООЗ попередила світ про загрозу нової пандемії

22 липня 2023 23:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ВООЗ попередила світ про загрозу нової пандемії
Вчені працюють у лабораторії. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Всесвітня організація охорони здоров'я зробила заяву про можливе критичне зростання випадків захворювання на лихоманку денге у 2023 році. Однією з причин є глобальні кліматичні зміни, які сприяють збільшенню популяції комарів, які переносять цей вірус.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Лихоманка Денге

За статистикою, поширеність денге продовжує зростати світовим масштабом. З початку 2000-х років зареєстрована кількість інфікованих збільшилася більш ніж у 7 разів, досягнувши 4,2 мільйона випадків минулого року.

Вперше вірус виявили в суданській столиці Хартумі, як зазначено в березневій доповіді місцевого міністерства охорони здоров'я. Також Європа повідомляє про різке зростання заражень, і Перу запроваджено особливе становище у багатьох областях країни. У січні ВООЗ порушила питання, що денге може стати головною тропічною загрозою на глобальному рівні.

Зараз, як стверджує доктор Раман Велаюдхан із Женеви, приблизно половина жителів планети перебуває під загрозою зараження. У США вже зафіксовано близько 3 мільйонів випадків, при цьому ризик зростає у країнах Південної Америки, таких як Болівія, Парагвай та Перу.

Проте варто відзначити, що більшість випадків денге протікають без явних симптомів, через що реальні цифри заражень можуть бути вищими. Смертність від цього захворювання залишається низькою і не перевищує 1%.

Нагадаємо, що в Європі шаленими темпами поширюється новий небезпечний вірус — конго-кримська геморагічна лихоманка. Від неї вже почали вмирати люди. Зокрема, перші смертельні випадки зафіксовано у Пакистані та Іспанії.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

None

Із законопроєкту Зеленського про англійську мову вилучили скандальні норми

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз