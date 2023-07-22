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ВОЗ предупредил мир об угрозе новой пандемии

22 июля 2023 23:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВОЗ предупредил мир об угрозе новой пандемии
Ученые работают в лаборатории. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Всемирная организация здравоохранения сделала заявление о возможном критическом росте случаев заболевания лихорадки денге в 2023 году. Одна из причин — глобальные климатические изменения, которые способствуют увеличению популяции комаров, которые переносят этот вирус.

Об этом пишет Reuters.

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Лихорадка Денге

Согласно статистике, распространенность денге продолжает расти мировым масштабом. С начала 2000-х годов зарегистрированное число инфицированных увеличилось более чем в 7 раз, достигнув 4,2 миллиона случаев в прошлом году.

Впервые вирус был обнаружен в суданской столице Хартуме, как указано в мартовском докладе местного министерства здравоохранения. Также Европа сообщает о резком росте заражений, и Перу введено особое положение во многих областях страны. В январе ВОЗ подняла вопрос о том, что денге может стать главной тропической угрозой на глобальном уровне.

Сейчас, как утверждает доктор Раман Велаюдхан из Женевы, примерно половина жителей планеты находится под угрозой заражения. В США уже зафиксировано порядка 3 миллионов случаев, при этом риск растет в странах Южной Америки, таких как Боливия, Парагвай и Перу.

Тем не менее стоит отметить, что большинство случаев денге протекают без явных симптомов, из-за чего реальные цифры заражений могут быть выше. Смертность от этого заболевания остается низкой и составляет менее 1%.

Напомним, что в Европе бешеными темпами распространяется новый опасный вирус — конго-крымская геморрагическая лихорадка. От нее уже начали умирать люди. В частности, первые смертельные случаи зафиксированы в Пакистане и Испании.

 

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