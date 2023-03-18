З квітня всі рецептурні ліки відпускатимуть за е-рецептом: що потрібно знати

Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності

В Україні з квітня всі рецептурні медичні препарати в аптеках відпускатимуть за електронним рецептом. У такий спосіб МОЗ посилить контроль за відпуском рецептурних ліків в аптеках.

Про це нагадав голова парламентського комітету з питань здоров‘я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Які ліки відпускатимуть за е-рецептом

Перелік рецептурних медичних препаратів може включати антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати, ліки для лікування артеріального тиску, серцевих захворювань.

"Ці препарати є дієвими для багатьох хвороб, водночас їхній прийом повинен супроводжуватися пильним наглядом медичного працівника. Адже прийом таких ліків передбачає підвищений ризик виникнення серйозних побічних ефектів та може нести ризик зловживання", — зазначив Радуцький.

Нардеп наголосив, що призначення рецептурних ліків – клінічний процес, який базується на багатьох медичних факторах, таких як поточний діагноз, наявність супутніх захворювань, вік та стать пацієнта, наявність алергії чи іншої реакції на лікарські засоби, способу життя пацієнта тощо.

"Це складний процес, який потребує детальної професійної оцінки стану здоров’я. Нераціональне та безконтрольне вживання антибактеріальних препаратів уже призводить до того, що антибіотики та інші протимікробні препарати стають все менш ефективними, а інфекціям стає все важче протидіяти", — йдеться у повідомленні.

Перехідний період

Як відомо, минулого року електронний рецепт був введений на антибіотики та наркотичні засоби, а з квітня МОЗ розширює використання електронного рецепта на всі рецептурні препарати.

"Зрозуміло, що в умовах війни не всі регіони можуть регулярно вносити дані до електронної системи охорони здоров’я. Тому з квітня почне діяти перехідний період, коли паралельно можна використовувати або електронний, або паперовий рецепт", — зазначив депутат.

Як отримати е-рецепт

Щоб отримати е-рецепт, необхідно обов’язково звернутися до лікаря. Пацієнт отримує номер електронного рецепта та унікальний код підтвердження, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання ліків.

Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього закладу не потрібно мати договір із НСЗУ. Такий рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, але пацієнт має бути обов’язково зареєстрований до ЕСОЗ.

Згідно з чинними вимогами законодавства, всі аптеки та медичні заклади, як і лікарі-ФОП, мають до квітня 2023 року зареєструватися та почати працювати в електронній системі охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з'явився спеціальний сервіс, за допомогою якого кожен громадянин може передплатити найнеобхідніші ліки для тих, хто дійсно цього потребує. Допомога на купівлю ліків відправляється у вигляді сертифікатів.

Також відомо, що програма "Доступні ліки" у 2023 році була розширена. До неї додасться роздача тест-смужок інсулінозалежним, імуносупресивні препарати та знеболювальні ліки для паліативних хворих.