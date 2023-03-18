С апреля все рецептурные лекарства будут отпускать по е-рецепту: что нужно знать

Выписать е-рецепт сможет врач любой специальности

В Украине с апреля все рецептурные медицинские препараты в аптеках будут отпускаться по электронному рецепту. Таким образом, Минздрав усилит контроль за отпуском рецептурных лекарств в аптеках.

Об этом напомнил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Какое лекарство будет отпускать по е-рецепту

Список рецептурных медицинских препаратов может включать антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты, лекарства для лечения артериального давления, сердечных заболеваний.

"Эти препараты действенны для многих болезней, в то же время их прием должен сопровождаться пристальным наблюдением медицинского работника. Ведь прием такого лекарства предполагает повышенный риск возникновения серьезных побочных эффектов и может нести риск злоупотребления", — отметил Радуцкий.

Нардеп отметил, что назначение рецептурных лекарств – клинический процесс, который базируется на многих медицинских факторах, таких как текущий диагноз, наличие сопутствующих заболеваний, возраст и пол пациента, наличие аллергии или другой реакции на лекарственные средства, образ жизни пациента и т.д.

"Это сложный процесс, нуждающийся в детальной профессиональной оценке состояния здоровья. Нерациональное и бесконтрольное употребление антибактериальных препаратов уже приводит к тому, что антибиотики и другие противомикробные препараты становятся все менее эффективными, а инфекциям становится все труднее противодействовать", — говорится в сообщении.

Переходный период

Как известно, в прошлом году электронный рецепт был введен на антибиотики и наркотические средства, а с апреля Минздрав расширяет использование электронного рецепта на все рецептурные препараты.

"Понятно, что в условиях войны не все регионы могут регулярно вносить данные в электронную систему здравоохранения. Поэтому с апреля начнет действовать переходный период, когда параллельно можно использовать либо электронный, либо бумажный рецепт", — отметил депутат.

Как получить е-рецепт

Чтобы получить е-рецепт, необходимо обязательно обратиться к врачу. Пациент получает номер электронного рецепта и уникальный код подтверждения, который он должен сообщить фармацевту в аптеке для получения лекарства.

Выписать е-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники, или врач-ФЛП. Для этого заведения не требуется договор с НСЗУ. Такой рецепт можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, но пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЕСОЗ.

Согласно действующим требованиям законодательства, все аптеки и медицинские учреждения, как и врачи-ФЛП, должны до апреля 2023 зарегистрироваться и начать работать в электронной системе здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине появился специальный сервис, с помощью которого каждый гражданин может подписаться на самые необходимые лекарства для тех, кто действительно в этом нуждается. Пособие на покупку лекарства отправляется в виде сертификатов.

Также известно, что программа "Доступное лекарство" в 2023 году была расширена. К ней прибавится раздача тест-полосок инсулинозависимым, иммуносупрессивные препараты и обезболивающие лекарства для паллиативных больных.