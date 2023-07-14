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За кілька років СНІД може бути переможений

14 липня 2023 23:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
За кілька років СНІД може бути переможений
Червона стрічка в руках. Фото: depositphotos
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Згідно зі свіжим звітом ООН, існує можливість остаточно перемогти СНІД протягом наступних семи років за умови повного та своєчасного фінансування вже запущених програм боротьби з цим захворюванням. Найбільші досягнення в усуненні цього захворювання помічені на африканському континенті, де мешкає понад 60% ВІЛ-інфікованих у світі.

Про це пише ВВС.

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У повідомленні йдеться, що п'ять найбільш зачеплених країн (Ботсвана, Зімбабве, Руанда, Свазіленд та Танзанія) вже досягли показника "95-95-95". Цей термін означає, що 95% ВІЛ-позитивних людей обізнані зі своїм станом здоров'я; 95% з них отримують антиретровірусну терапію, і у 95% пацієнтів на лікуванні рівень вірусу в організмі є настільки низьким, що вони не здатні його передати.

Слід зазначити, що ще 16 країн, половина з яких також розташовані в Африці, наближаються до цього показника, але поки що не досягли його. Проте ООН наголошує, що для забезпечення підтримки бідним країнам у найближчі 2-3 роки у бюджеті організації не вистачає 8,5 млрд доларів.

"Статистичні дані та факти свідчать не про те, що ми вже на фінішній прямій у боротьбі зі СНІДом, а про те, що ми маємо можливість опинитися на ній", — сказав керівник відділу ООН з ВІЛ/СНІДу Вінні Б'яніма.

Нагадаємо, що в червні в Одесі спостерігалося збільшення випадків сказу серед тварин. За офіційними даними, зареєстровано два підтверджені лабораторно випадки цієї небезпечної хвороби, які стосуються як безпритульних, так і домашніх кішок. Останній випадок сказу серед тварин у місті Одеса відзначався ще 2021 року.

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