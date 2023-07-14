Через несколько лет СПИД может быть побежден

Красная лента в руках. Фото: depositphotos

Согласно свежему отчету ООН, существует возможность окончательно победить СПИД в течение следующих семи лет, при условии полного и своевременного финансирования уже запущенных программ борьбы с этим заболеванием. Наибольшие достижения в устранении этого заболевания замечены на африканском континенте, где проживает более 60% ВИЧ-инфицированных в мире.

Об этом пишет BBC.

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В сообщении говорится, что пять наиболее затронутых стран (Ботсвана, Зимбабве, Руанда, Свазиленд и Танзания) уже достигли показателя "95-95-95". Этот термин означает, что 95% ВИЧ-положительных людей осведомлены о своем состоянии здоровья; 95% из них получают антиретровирусную терапию, и у 95% пациентов на лечении уровень вируса в организме настолько низок, что они не способны его передать.

Следует отметить, что еще 16 стран, половина из которых также расположены в Африке, приближаются к этому показателю, но пока еще не достигли его. Тем не менее, ООН подчеркивает, что для обеспечения поддержки бедным странам в ближайшие 2-3 года в бюджете организации не хватает 8,5 млрд долларов.

"Статистические данные и факты свидетельствуют не о том, что мы уже на финишной прямой в борьбе со СПИДом, а о том, что у нас есть возможность оказаться на ней", — сказал руководитель отдела ООН по ВИЧ/СПИДа Винни Бьянима.

Напомним, что в июне в Одессе наблюдалось увеличение случаев бешенства среди животных. По официальным данным, зарегистрировано два подтвержденных лабораторно случая этой опасной болезни, которые касаются как бездомных, так и домашних кошек. Последний случай бешенства среди животных в городе Одесса отмечался еще в 2021 году.