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"Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

27 лютого 2023 18:25
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Будинок на Лобановського відновили: як він виглядає, фото
Реконструкція 25-поверхівки тривала 10 місяців. Станом на лютий 2023 року будинок повністю відновлений
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Близько 9 ранку 26 лютого 2022 року у 25-ти поверхівку, що по проспекту Лобановського 6а в Києві, влучила російська ракета. Це був третій день повномасштабного вторгнення російської армії до України. Ракета зайшла під кутом і зруйнувала шість квартир на чотирьох верхніх поверхах — з 18 по 21. Вони не були придатні для життя.

Основний удар прийшовся на дитячі кімнати, які за проєктом розташовані на куті будинку. Обійшлося без загиблих, оскільки половина мешканців будинку на той час уже поїхала, а ті, що залишилися, жили в коридорі, дотримуючись правил двох стін.

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Ракета вщент зруйнувала шість квартир

Мешканка будинку та учасниця ініціативної групи з відновлення багатоповерхівки Олена Чумакова розповідає Новини.LIVE, що ракета летіла з боку cтоличного аеропорту "Жуляни" і зчесала кут на пʼятьох поверхах — з 18-го по 22-й. За проєктом саме там розташовані дитячі кімнати. Вибухова хвиля повністю зруйнувала шість квартир, вони взагалі не були придатні до життя.

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"В одній із квартир була сім'я — тато, мама і дитина, які скористались правилом двох стін і залишилися живими. Страхи ще є, психологічна травма залишилась. Я коли вперше сюди зайшла на початку квітня, день не могла розмовляти. Не вірилось, що це мій будинок. Довго не могла прийняти. Це варварство. Ракета влучила в нас у третій день війни, ніхто навіть не міг подумати, що будуть бомбити мирне місто. Але це сталося. Тепер вже ми бачимо, що для росіян атакувати житлові будинки, лікарні чи театри — це норма", — каже Олена.

Олена Чумакова
Олена Чумакова

Цією сім'єю була родина Ліщуків, яка перебралася жити у коридор їхньої 3-кімнатної квартири на 21 поверсі. Того ранку 26 лютого Тетяна Ліщук планувала готувати сніданок, підійшла до доньки запитати, що вона снідатиме, як за її спиною пролунав сильний вибух. Це була ракета.

Тетяна зізнається, що навіть боїться подумати, що було б, якби члени родини, на момент вибуху, перебували у своїх спальнях.

"Я розплющила очі і відчула, як чоловік плескає мене руками по обличчю. Казав, що на мене впали двері із туалету. Але я не відчувала і не пам'ятаю, як саме вони на мене впали. Навколо було багато пилу, штукатурки. Що відбувається довкола я не розуміла. Помітила, що в спальні щось горіло, пішов дим. І тут я розумію, що не знаю, де моя дитина. Віра не плакала і кричала. Я почала голосно кричати: "Де Віра? Віра?". А вона була поруч, просто через страх не могла говорити. Вибухова хвиля накрила її всіма ковдрами та подушками, що були у коридорі. Дочка була абсолютно неушкодженою, але дуже наляканою", — розповіла Тетяна.

Далі почалася пожежа, з'явився густий дим, нічого не було видно навіть на 10 см уперед. 3-кімнатну квартиру Лищуків на 21 поверсі було практично зруйновано. Дитячої кімнати майже не було, як і вітальні та спальні. Вцілів хіба що коридор та санвузли, де сім'я перебувала на момент влучання ракети.

Лобановського
Фото: ДСНС

За кілька хвилин весь дим поглинула система протипожежної безпеки, встановлена вдома, і Ліщуки змогли спуститися вниз пожежним виходом.

"Ніхто не вірив, що будинок відновлять"

Того ранку Тетяна подумки попрощалася зі своїм житлом. Вона розуміла, почалася війна і навряд чи хтось стане відновлювати їх будинок. 

Лобановського
Фото: УНІАН

"Ніхто не вірив, що будинок відновлять. Але в травні погодили проєкт і розпочалася реконструкція. Усе літо ми жили на будівельному майданчику, але ніхто не жалівся. Навпаки, переживали, коли роботи стихали. Дуже хотіли до холодів мати тепло і повернутися до життя. Так і сталося, хоч ми в це і не вірили. Тому не треба опускати руки, треба мати надію та віру", — каже Олена.

будинок на Лобановського
Будівельні роботи влітку
будинок на Лобановського
Фінальні роботи в листопаді

Висотку на проспекті Валерія Лобановського 6а відбудували через 10 місяців після влучання ракети. І вже зараз, станом на 27 лютого 2023 року, тут нічого не нагадує про влучання. Пофарбовані фасади, засклені вікна, внутрішні роботи виконані. Шість постраждалих квартир на верхніх поверхах повністю відновлено. Проте не всі господарі повернулися назад додому.

Лобановського
Лютий 2022. Лютий 2023. Фото: УНІАН, Галина Остаповець/Новини.LIVE

Поки триває війна, не готова повертатися додому й Тетяна Ліщук. Боїться, що знову щось прилетить. Планує повернення додому вже після перемоги України. Каже, це буде також перемогою і над її страхами. 

Згідно з повідомленням компанії "Жилінвестбуд-УКБ", роботи з відновлення 25-поверхівки на проспекті Лобановського 6а виконали коштом міста. Загальний кошторис проєкту становить близько 50 млн гривень.

Фото: із архіву ОлениЧумакової, Галина Остаповець/Новини.LIVE

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