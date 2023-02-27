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"Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

27 февраля 2023 18:25
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Дом на Лобановского восстановили: как он выглядит, фото
Реконструкция 25-этажки длилась 10 месяцев. По состоянию на февраль 2023 года дом полностью восстановлен
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Около 9 утра 26 февраля 2022 года в 25-этажку по проспекту Лобановского 6а в Киеве попала российская ракета. Это был третий день полномасштабного вторжения российкой армии в Украину. Ракета зашла под углом и разрушила шесть квартир на четырех верхних этажах — с 18 по 21. Они не были пригодны для жизни.

Основной удар пришелся на детские комнаты, по проекту расположенные на углу дома. Обошлось без погибших, поскольку половина жильцов дома к тому времени уже уехала, а те, кто остался, жили в коридоре, соблюдая правила двух стен.

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Ракета разрушила шесть квартир

Жительница дома и участница инициативной группы по восстановлению многоэтажки Елена Чумакова рассказывает Новини.LIVE, что ракета летела со стороны столичного аэропорта "Жуляны" и счесала угол на пяти этажах — с 18-го по 22-й. По проекту именно там расположены детские комнаты. Взрывная волна полностью разрушила шесть квартир, они вообще не были пригодны к жизни.

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"В одной из квартир находилась семья — папа, мама и ребенок, которые воспользовались правилом двух стен и остались живы. Страхи еще есть, психологическая травма осталась. Я когда впервые сюда зашла в начале апреля, день не могла разговаривать. Не верилось, что это мой дом. Долго не могла принять. Это варварство. Ракета прилетела на третий день войны, никто даже не мог подумать, что будут бомбить мирный город. Но это случилось. Теперь уже мы видим, что для россиян атаковать жилые дома, больницы или театры — это норма", — говорит Елена.

Олена Чумакова
Елена Чумакова

Этой семьей была семья Лищуков, которая перебралась жить в коридор их трехкомнатной квартиры на 21 этаже. В то утро 26 февраля Татьяна Лищук планировала готовить завтрак, подошла к дочери спросить, что она будет кушать, как за ее спиной раздался сильный взрыв. Это была ракета.

Татьяна признается, что даже боится подумать, что было бы, если бы они на момент взрыва находились в спальнях.

"Я открыла глаза и почувствовала, как муж хлопает меня руками по лицу. Говорил, что на меня упала дверь из туалета. Но я не чувствовала и не помню, как именно она на меня упала. Вокруг было много пыли, штукатурки. Что происходит вокруг я не понимала. В спальне что-то горело, пошел дым. И тут я понимаю, что не знаю, где мой ребенок. Вера не плакала и кричала. Я начала громко кричать: "Где Вера? Вера?". А она была рядом, просто из-за страха не могла говорить. Взрывная волна накрыла ее всеми одеялами и подушками, которые находились в коридоре. Дочь была абсолютно невредимой, но очень испуганной", — рассказала Татьяна.

Дальше начался пожар, появился густой дым, ничего не было видно даже на 10 см вперед. 3-комнатная квартира Лищуков на 21 этаже была практически разрушена. Детской почти не было, как и гостиной и спальни. Уцелел разве что коридор и санузлы, где семья находилась на момент попадания ракеты.

Лобановського
Фото: ГСЧС

Через несколько минут весь дым поглотила установленная в доме система противопожарной безопасности, и Лищуки смогли спуститься вниз пожарным выходом.

"Никто не верил, что дом восстановят"

В то утро Татьяна мысленно простилась со своим жильем. Она понимала, началась война и вряд ли кто-нибудь станет восстанавливать их дом.

Лобановського
Фото: УНИАН

"Никто не верил, что дом восстановят. Но в мае согласовали проект и началась реконструкция. Все лето мы жили на строительной площадке, но никто не жаловался. Напротив, переживали, когда работы стихали. Очень хотели к холодам иметь тепло и вернуться к жизни. Так и случилось, хотя мы в это и не верили. Поэтому не надо опускать руки, надо иметь надежду и веру", — говорит Елена.

будинок на Лобановського
Строительные работы летом
будинок на Лобановського
Финальные работы в ноябре

Высотку на проспекте Валерия Лобановского 6а отстроили через 10 месяцев после попадания ракеты. И уже сейчас, по состоянию на 27 февраля 2023 года, здесь ничего не напоминает о попадании. Окрашенные фасады, остекленные окна, внутренние работы выполнены. Шесть пострадавших квартир на верхних этажах полностью восстановлены. Однако не все хозяева вернулись домой.

Лобановського
Февраль 2022. Февраль 2023. Фото: УНИАН, Галина Остаповец/Новини.LIVE

Пока идет война, не готова возвращаться домой и Татьяна Лищук. Боится, что снова что-нибудь прилетит. Планирует возвращение домой уже после победы Украины. Говорит, это будет победой и над ее страхами.

Согласно сообщению компании "Жилинвестстрой-УКБ", работы по восстановлению 25-этажки на проспекте Лобановского 6а выполнили за счет города. Общая смета проекта составила около 50 млн гривен.

Фото: архив Елены Чумаковой, Галина Остаповец/Новини.LIVE

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