"Я втомився від безсилля": мер Дніпра розповів, коли звільниться з посади

Мер Дніпра Борис Філатов. Фото: пресслужба Дніпровської міськради

Мер Дніпра Борис Філатов досить емоційно відреагував на чутки про купівлю нового "порше". Міський голова думає про звільнення і хоче це зробити після завершення війни.

Про це Борис Філатов написав у своєму Telegram.

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"Кожен, кожен день Божий, я бачу дно. Мабуть, мені здається, що я, як камбала, вже опустився на нього, закопався у водорості і лежу, обертаючи очима. Але знизу все одно стукають", — написав мер Дніпра.

Він розповів, що "вчорашня цілком фейкова" історія з "купівлею" люксового авто його досить "розвалила" та вибила з колії і через такі ситуації у нього опускають руки.

"Ти виводиш територіальну громаду у Дніпрі на перше місце в рейтингу відкритості та прозорості. А вони тобі: "Це все куплено". Ти відмовляєшся від рекордного в історії України хабаря. А вони тобі: "Це все постановка". Ти мордуєшся, як Папа Карло, на ненависній роботі. А вони тобі: "Це все, щоб більше вкрасти", — розповів про свої досягнення Філатов.

Мер Дніпра порадив некомпетентним людям "не вчити мера, як правильно керувати мільйонним містом", оскільки "їм (людям. — Ред.) навіть на думку не спадає, чому мер не радить військовим, як воювати, лікарям, як лікувати, а вчителям — вчити".

Коли Філатов звільниться з посади

Борис Філатов також сказав, що мріє про той день, коли закінчиться війна, він звільниться, сяде на мотоцикл і поїде в навколосвітню подорож.

"Я слухатиму шум мотора і вдихатиму запах вітру, забувши про всіх мразей. Але в понеділок я прокинусь і знову піду на роботу", — підсумував чиновник.

Допис Філатова у Telegram. Фото: скріншот

Допис Філатова у Telegram. Фото: скріншот

Допис Філатова у Telegram. Фото: скріншот 1 / 3

Нагадаємо, напередодні у мережі спалахнув скандал з навколо мера Дніпра Бориса Філатова. Місцевий активіст звинуватив Філатова у тому, що той купив собі новенький Porshe за начебто корупційні гроші.