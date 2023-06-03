"Я устал от бессилия": мэр Днепра рассказал, когда уволится с должности

Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: пресс-служба Днепровского горсовета

Мэр Днепра Борис Филатов довольно эмоционально отреагировал на слухи о покупке нового "порше". Городской голова думает об увольнении и хочет это сделать после окончания войны.

Об этом Борис Филатов написал в своем Telegram.

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"Каждый, каждый день Божий, я вижу дно. Наверное, мне кажется, что я, как камбала, уже опустился на него, зарылся в водоросли и лежу, вращая глазами. Но снизу все равно стучат", — написал мэр Днепра.

Он рассказал, что "вчерашняя вполне фейковая" история с "покупкой" люксового авто его достаточно "развалила" и выбила из колеи и из-за таких ситуаций у него опускают руки.

"Ты выводишь территориальную громаду в Днепре на первое место в рейтинге открытости и прозрачности. А они тебе: "Это все куплено". Ты отказываешься от рекордной в истории Украины взятки. А они тебе: "Это все постановка". Ты мордуешься, как Папа Карло, на ненавистной работе... А они тебе: "Это все, чтобы больше украсть", — рассказал о своих достижениях Филатов.

Мэр Днепра посоветовал некомпетентным людям "не учить мэра, как правильно управлять миллионным городом", поскольку "им (людям. — Ред.) даже в голову не приходит, почему мэр не советует военным, как воевать, врачам, как лечить, а учителям — учить".

Когда Филатов уйдет с должности

Борис Филатов также сказал, что мечтает о том дне, когда закончится война, он освободится, сядет на мотоцикл и поедет в кругосветку.

"Я буду слушать шум мотора и вдыхать запах ветра, забыв обо всех мразях. Но в понедельник я проснусь и снова пойду на работу", — подытожил чиновник.

Сообщение Филатова в Telegram. Фото: скриншот

Сообщение Филатова в Telegram. Фото: скриншот

Сообщение Филатова в Telegram. Фото: скриншот 1/3 _ 3

Напомним, накануне в сети разразился скандал с вокруг мэра Днепра Бориса Филатова. Местный активист обвинил Филатова в том, что тот купил себе новенький Porshe за вроде бы коррупционные деньги.