Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow "Я устал от бессилия": мэр Днепра рассказал, когда уволится с должности arrow

"Я устал от бессилия": мэр Днепра рассказал, когда уволится с должности

3 июня 2023 13:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Я устал от бессилия": мэр Днепра рассказал, когда уволится с должности
Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: пресс-служба Днепровского горсовета
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Мэр Днепра Борис Филатов довольно эмоционально отреагировал на слухи о покупке нового "порше". Городской голова думает об увольнении и хочет это сделать после окончания войны.

Об этом Борис Филатов написал в своем Telegram.

Читайте также:

Реакция Филатова на слухи о новом "порше"

"Каждый, каждый день Божий, я вижу дно. Наверное, мне кажется, что я, как камбала, уже опустился на него, зарылся в водоросли и лежу, вращая глазами. Но снизу все равно стучат", написал мэр Днепра.

Он рассказал, что "вчерашняя вполне фейковая" история с "покупкой" люксового авто его достаточно "развалила" и выбила из колеи и из-за таких ситуаций у него опускают руки.

"Ты выводишь территориальную громаду в Днепре на первое место в рейтинге открытости и прозрачности. А они тебе: "Это все куплено". Ты отказываешься от рекордной в истории Украины взятки. А они тебе: "Это все постановка". Ты мордуешься, как Папа Карло, на ненавистной работе... А они тебе: "Это все, чтобы больше украсть", — рассказал о своих достижениях Филатов.

Мэр Днепра посоветовал некомпетентным людям "не учить мэра, как правильно управлять миллионным городом", поскольку "им (людям. — Ред.) даже в голову не приходит, почему мэр не советует военным, как воевать, врачам, как лечить, а учителям — учить".

Когда Филатов уйдет с должности

Борис Филатов также сказал, что мечтает о том дне, когда закончится война, он освободится, сядет на мотоцикл и поедет в кругосветку.

"Я буду слушать шум мотора и вдыхать запах ветра, забыв обо всех мразях. Но в понедельник я проснусь и снова пойду на работу", — подытожил чиновник.

  • Сообщение Филатова в Telegram. Фото: скриншот
  • Сообщение Филатова в Telegram. Фото: скриншот
  • Сообщение Филатова в Telegram. Фото: скриншот
1/3 _ 3

Напомним, накануне в сети разразился скандал с вокруг мэра Днепра Бориса Филатова. Местный активист обвинил Филатова в том, что тот купил себе новенький Porshe за вроде бы коррупционные деньги.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас