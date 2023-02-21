Байден їхав до Києва поїздом Укрзалізниці - як це було

До Києва Байден їхав майже 10 годин

Вчора, 20 лютого, у Київ з офіційним візитом приїжджав президент США Джо Байден. Відомо, що до Києва політик добирався поїздом Укрзалізниці.

Про це компанія повідомляє у соцмережах.

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"Безпечно доставили президента США Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One — для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що з Польщі до України Байден їхав майже 10 годин.

Нагадаємо, під час свого візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги від США і додаткові санкції проти рф через її агресію. Байден підтвердив свою підтримку демократії, суверенітету та територіальної цілісності України та засудив вторгнення рф на її територію майже рік тому, заявивши, що володимир путін жахливо прорахувався, думаючи, що Україна слабка і Захід розділений.