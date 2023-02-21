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Как Байден ехал в Киев: в Укрзализнице рассказали подробности

21 февраля 2023 07:56
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Байден ехал в Киев на поезде Укрзализныци - как это было
В Киев Байден ехал почти 10 часов
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Вчера, 20 февраля, в Киев с официальным визитом приезжал президент США Джо Байден. Известно, что в Киев политик добирался на поезде Укрзализныци.

Об этом компания сообщает в соцсетях.

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"Безопасно доставили президента США Джозефа Байдена в Киев и обратно. Там, где Air Force One не летает, подхватывает Укрзализныця. Train Force One — для лидеров, имеющих смелость бороться со злом. Лично", — говорится в сообщении.

Известно, что из Польши в Украину Байден уезжал почти 10 часов.

Напомним, во время своего визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против россии из-за ее агрессии. Байден подтвердил свою поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил вторжение россии на ее территорию почти год назад, заявив, что владимир путин ужасно просчитался, думая, что Украина слаба и Запад разделен.

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