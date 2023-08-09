Як біженцям обміняти українські права на європейські: рекомендації

Українські біженці. Фото: Angelos Tzortzinis

Останній рік приніс зміни до правил користування українськими правами водія в ЄС. Таким чином, українські біженці мають замінити український документ національним.

Про це пише "Ми-Україна".

Читайте також:

Польща

Є випадки, коли потрібно змінювати українські права на польські:

Під час реєстрації у Польщі на довгострокове чи тимчасове проживання.

Якщо людина проживає у Польщі понад 185 днів (виняток — біженці з тимчасовим захистом).

Якщо робота пов'язана з керуванням автомобілем у Польщі.

Процес обміну прав водія проходить через місцеві органи управління. Для цього будуть потрібні такі документи:

Форма заяви.

Недавнє кольорове фото.

Документи, що підтверджують особу.

Копія українських прав із перекладом на польську, виконаною присяжним перекладачем.

Підтвердження адреси проживання у Польщі.

Згода на обробку даних.

Підтвердження сплати відповідних зборів.

Німеччина

Якщо українець змінює місце проживання на постійне в Німеччині, його права водія стають недійсними через шість місяців. Для їх оновлення потрібно скласти іспит в автошколі, включаючи теоретичну частину, практику та перевірку зору. Точні вимоги можуть змінюватись у різних федеральних землях Німеччини. Основні документи, на які варто звернути увагу, включають:

фотографію;

паспорт чи інший документ, що підтверджує особу, а також доказ зміни місця проживання, наприклад, свідоцтво про реєстрацію;

актуальні українські права водія з перекладом, завіреним нотаріусом.

Великобританія

Якщо ви проживаєте у Великій Британії більше трьох років або в Північній Ірландії більше року, вам потрібно буде здійснити обмін прав. Якщо ви резидент (перебуваєте в країні понад 185 днів) і хочете змінювати українські права на місцеві для водіння легкового автомобіля, необхідно подати заяву на отримання тимчасового посвідчення водія, яка коштує 34 фунти. Для цього вам знадобляться документи, що підтверджують вашу особу та адресу проживання. Заявку слід надіслати до Агентства у справах водіїв та транспортних засобів (DVLA). Отримавши тимчасові права, можна розпочинати навчання та складати іспити.

Де обміняти національне посвідчення водія закордоном

У деяких європейських країнах можливо замінити українське посвідчення водія на нове через центри ДП "Документ". Це стає необхідним, коли закінчується термін дії посвідчення, змінюються паспортні дані, є пошкодження на документі або якщо є бажання замінити старий зразок на новий. Таким чином старі українські права обмінюють на нові українські.

Набір документів, необхідних для процедури обміну:

паспорт із зазначенням місця проживання. У разі наявності ID-картки — виписка про реєстрацію місця проживання;

ідентифікаційний номер;

поточне посвідчення водія, яке вимагає заміни;

документи, що підтверджують зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про шлюб) за необхідності оновлення таких даних.

Нагадаємо, що Верховна Рада хоче ще більше карати злісних водіїв. У Парламенті хочуть ввести штрафи і позбавляти прав водія тих, хто катається з порушенням допустимого рівня шуму.