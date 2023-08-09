Как беженцам обменять украинские права на европейские: рекомендации

Украинские беженцы. Фото: Angelos Tzortzinis

Последний год принес изменения в правила пользования украинскими водительскими правами в ЕС. Таким образом, украинские беженцы должны заменить украинский документ на национальный.

Об этом пишет "Ми-Україна".

Читайте также:

Польша

Есть случаи, когда необходимо менять украинские права на польские:

При регистрации в Польше на долгосрочное или временное проживание.

Если человек проживает в Польше более 185 дней (исключение — беженцы с временной защитой).

Если работа связана с управлением автомобилем в Польше.

Процесс обмена водительских прав проходит через местные органы управления. Для этого потребуются следующие документы:

Форма заявления.

Недавнее цветное фото.

Документы, подтверждающие личность.

Копия украинских прав с переводом на польский, выполненным присяжным переводчиком.

Подтверждение адреса проживания в Польше.

Согласие на обработку данных.

Подтверждение оплаты соответствующих сборов.

Германия

Если украинец меняет место жительства на постоянное в Германии, его водительские права становятся недействительными через шесть месяцев. Для их обновления потребуется сдать экзамен в автошколе, включая теоретическую часть, практику и проверку зрения. Точные требования могут варьироваться в разных федеральных землях Германии. Основные документы, на которые стоит обратить внимание, включают в себя:

фотографию;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность, а также доказательство изменения места проживания, например, свидетельство о регистрации;

актуальные украинские водительские права с переводом, заверенным нотариусом.

Великобритания

Если вы проживаете в Великобритании более трех лет или в Северной Ирландии более года, вам потребуется произвести обмен прав. Если вы резидент (находитесь в стране свыше 185 дней) и хотите менять украинские права на местные для вождения легкового автомобиля, необходимо подать заявление на получение временного водительского удостоверения, которое стоит 34 фунта. Для этого вам понадобятся документы, подтверждающие вашу личность и адрес проживания. Заявку следует направить в Агентство по делам водителей и транспортных средств (DVLA). Получив временные права, можно начинать обучение и сдавать экзамены.

Где обменять национальное удостоверение водителя заграницей

В некоторых европейских странах возможно заменить украинское водительское удостоверение на новое через центры ГП "Документ". Это становится необходимым, когда заканчивается срок действия удостоверения, меняются паспортные данные, присутствуют повреждения на документе или если существует желание заменить старый образец на новый. Таким образом, старые украинские права обменивают на новые украинские.

Набор документов, который необходим для процедуры обмена:

паспорт с указанием места проживания. В случае наличия ID-карты — выписка о регистрации места жительства;

идентификационный номер;

текущее водительское удостоверение, которое требует замены;

документы, подтверждающие изменение личных данных (к примеру, свидетельство о браке) при необходимости обновления таких данных.

Напомним, что Верховная Рада хочет еще больше наказывать злостных водителей. В Парламенте хотят ввести штрафы и лишать водительских прав тех, кто катается с нарушением допустимого уровня шума.