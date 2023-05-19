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Як діяти українцям у разі втрати закордонного паспорта: покрокове пояснення

19 травня 2023 19:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як діяти при втраті закордонного паспорту українцям – кроки
Український закордонний паспорт. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Коли 24 лютого 2022 року в Україні почалася повномасштабна війна з боку Росії, багато її громадян вимушені були поїхати за кордон, тому їм дуже важливий закордонний паспорт. Але трапляються ситуації, коли людина втрачає свої документи, тому важливо розуміти, як діяти в таких випадках.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

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Що робити в разі втрати закордонного паспорта?

Перш за все, треба одразу ж звернутися з цим питанням до місцевим правоохоронцям та написати заяву. Потім потрібно звернутися до українських представників за кордоном та отримати документ від консула, який дає право замінити закордонний паспорт.

Варто зазначити, що 29 червня в Україні повинні запустити експеримент для громадян за кордоном. Тому паспорт можна буде відновлювати у розділі державного підприємства "Документ". Країну, де можна скористатися цією послугою, буде вказано на сайті Державної міграційної служби України.

Очередь для получения паспорта в Украине
Оформлення українського паспорта. Фото: скріншот з YouTube

Пошук власними зусиллями

Знайти втрачені документи можна спробувати власними силами в бюро знахідок, які є в європейських країнах. Саме в таких місцях щодня розміщують фотографії речей, яку вдалося знайти. Таку ж послугу можна знайти на онлайн-сторінках міст.

Відновлення паспортів під час воєнного стану

Є ситуації, коли паспорт був втрачений в Україні, зокрема, через військові дії. Тому важливо знати, як діяти в таких ситуаціях.

Перш за все, потрібно написати заяву у найближчому відділі поліції та звернутися до Центру надання адміністративних послуг або територіального органу Державної міграційної служби. Також можна звернутися з цим питанням до центрів державного підприємства "Документ".

Оформление паспорта в Украине
Оформлення українського паспорта. Фото: скріншот з YouTube

Важливо знати, що зробити нову ID-картку може кожен українець, який досяг віку 14 років. А оформити паспорт у вигляді книжки можна лише через суд. Через повномасштабну війну терміново зробити паспорт українця неможливо.

Замість нього можна користуватися електронними документами в програмі "Дія", водійськими правами або закордонним паспортом.

Нагадаємо, ми писали про те, що буде з українцями, які отримали російські паспорти.

Раніше ми розповідали про те, як українцям за кордоном можна оформити ID-картку.

Також ми повідомляли про те, як у Берліні можна оформити український паспорт.

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