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Как действовать украинцам в случае потери загранпаспорта: пошаговое объяснение

19 мая 2023 19:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как действовать при потере загранпаспорта украинцам – шаги
Украинский загранпаспорт. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Когда 24 февраля 2022 года в Украине началась полномасштабная война со стороны россии, многие ее граждане вынуждены были уехать за границу, поэтому им очень важен загранпаспорт. Но бывают ситуации, когда человек теряет свои документы, поэтому важно понимать, как поступать в таких случаях.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

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Что делать в случае потери загранпаспорта?

Прежде всего, нужно сразу обратиться с этим вопросом к местным правоохранителям и написать заявление. Затем следует обратиться к украинским представителям за границей и получить документ от консула, который дает право заменить загранпаспорт.

Следует отметить, что 29 июня в Украине должны запустить эксперимент для граждан за границей. Поэтому паспорт можно будет восстанавливать в разделе государственного предприятия "Документ". Страна, где можно воспользоваться этой услугой, будет указана на сайте Государственной миграционной службы Украины.

Очередь для получения паспорта в Украине
Оформление украинского паспорта. Фото: скриншот с YouTube

Поиск собственными усилиями

Найти утраченные документы можно попробовать собственными силами в бюро находок в европейских странах. Именно в таких местах ежедневно размещают фотографии вещей, которые удалось найти. Такую же услугу можно найти на онлайн-страницах городов.

Восстановление паспортов во время военного положения

Есть ситуации, когда паспорт был потерян в Украине, в частности из-за военных действий. Поэтому важно знать, как поступать в таких ситуациях.

Прежде всего, нужно написать заявление в ближайшем отделе полиции и обратиться в Центр предоставления административных услуг или территориального органа Государственной миграционной службы. Также можно обратиться с этим вопросом в центры государственного предприятия "Документ".

Оформление паспорта в Украине.
Оформление украинского паспорта. Фото: скриншот с YouTube

Важно знать, что сделать новую ID-карту может каждый украинец, достигший 14 лет. А оформить паспорт в виде книги можно только через суд. Из-за полномасштабной войны срочно сделать паспорт украинца невозможно.

Вместо него можно пользоваться электронными документами в программе "Дія", водительскими правами или загранпаспортом.

Напомним, мы писали о том, что будет с украинцами, которые получили российские паспорта.

Ранее мы рассказывали о том, как украинцам за границей можно оформить ID–карту.

Также мы сообщали, как в Берлине можно оформить украинский паспорт.

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