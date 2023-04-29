Українські і російські дитячі казки — порівняння

Українські дитячі казки вчать досягати успіху власними силами, а російські — магічним втручанням

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Казки, які читають дітям у різних країнах, передають підростаючому поколінню низку культурних наративів, які впливають на розвиток особистості. Якщо порівняти український та російський фольклор, можна зрозуміти чому агресору ніколи не перемогти у цій війні. Порівняння російських та українських казок провели науковиці з Університету штату Джорджія Міа Блум та Софія Москаленко. Оригінал статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Як казки формують бойовий дух: українські діти слухають на ніч казки про героїв-аутсайдерів, а російські — про чарівний успіх

На початку російського вторгнення майже ніхто на Заході не очікував, що Україна зможе серйозно протистояти російській неспровокованій агресії.

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Багато написано про те, як світові лідери, в тому числі союзники, недооцінили лідерські здібності Володимира Зеленського. Але окрім прорахунків щодо того, як комік може перетворитися на фігуру на кшталт Вінстона Черчилля, військові оцінки української армії також були далекими від реальності.

Через рік після початку війни очевидно, що багато хто переоцінив прагнення і здатність російської армії воювати, а також недооцінив волю української армії протистояти супротивнику, який переважає за чисельністю, оснащенням і позиціонуванням.

Чим можна пояснити те, що війна в Україні розгортається всупереч прогнозам експертів?

Ми вважаємо, що один з факторів, який лежить в основі несподіваної боротьби військових кожної з країн, можна простежити в культурних відмінностях між росіянами та українцями. Ці відмінності культивувалися частково через казки їхнього дитинства.

Фото: УНІАН

Одна з нас, Софія Москаленко, є експертом з психології казки. Інша, Міа Блум, вивчає дитячу залученість до насильницького екстремізму — чому і як діти вдаються до насильства. Ми знаємо силу фольклору у формуванні світогляду дітей і, зрештою, дорослих, якими вони виростають.

Герой-аутсайдер VS магічний підхід

Фольклор важливий для розуміння культурних наративів людей — сюжетних ліній, які описують щось унікальне в історії культури та її народу. Вони допомагають визначити культурну ідентичність і, у витончений спосіб, формують майбутній вибір. Основні наративи, на яких виростають українські діти — які слугують домінуючим культурним сценарієм — докорінно відрізняються від тих, які засвоюють російські діти.

Традиційні українські казки на ніч, такі як "Котигорошко", "Кирило Кожум'яка" та "Івасик Телесик", розповідають про скромних персонажів, які наполегливо долають непереборні труднощі. Герої проходять через складні виклики, випробовуючи свою волю та перетворюючись з аутсайдерів на переможців.

Скульптура Котигорошка в Києві. Фото: vandrivka.com.ua

Ці казки слідують добре відомому сюжету про героя-аутсайдера — формулі, яка десятиліттями використовується в таких бестселерах, як "Гаррі Поттер", і голлівудських блокбастерах, таких як "Зоряні війни".

В українських дитячих казках на ніч головні персонажі часто починають як непримітні герої, але їхня сміливість, кмітливість і сила духу допомагають досягти успіху всупереч обставинам.

На противагу цьому, російські дитячі казки часто обертаються навколо центрального персонажа на ім'я Іван Дурак. Він є третім братом, гіршим за своїх старших братів, один з яких зазвичай розумний, а інший — посередній. Коли головного героя не називають "дурнем" прямо, його зображують ледачим, який цілими днями валяється в ліжку, поки його старші брати тяжко працюють.

У російських казках, таких як "По щучому велінню", "Царівна-жаба" та "Сівка-Бурка", головний герой врешті-решт перемагає. Однак він перемагає не завдяки власним чеснотам, а завдяки втручанню чарівної істоти — риби, жаби, коня — яка виконує всю важку роботу, а головний герой привласнює всі лаври.

Ємєля із казки "По щучому велінню". Фото: Terranik / photogoroda.com

Ці російські народні казки, здається, припускають, що рецепт успіху полягає не в тому, щоб бути сильно розумним або дуже багато працювати, як два старші брати, а в тому, щоб сидіти склавши руки в надії, що магія про все подбає.

Перед обличчям найбільшого виклику

Більшість дорослих не думають про казки, які вони чули в дитинстві. Однак ці ранні історії, пережиті через збільшувальне скло дитячих емоцій, формують наше уявлення про світ. Вони визначають репертуар наших дій, особливо в часи кризи.

Казки готують нас до розпізнавання реальних героїв і лиходіїв, любові і зради, добра і зла. Вони спрямовують наші дії, коли ми орієнтуємося в цих протиріччях.

Різниця в традиційному російському та українському фольклорі може частково пояснити різницю між діями російської та української армій.

ЗСУ. Фото: Reuters

Зіткнувшись з найбільшим викликом у своєму житті, військовослужбовці російської армії не змогли проявити себе належним чином і продемонстрували низький моральний дух. На відміну від них, українці гідно відповіли на цей виклик, перетворившись із аутсайдерів на героїв, які можуть досягти успіху, незважаючи ні на що.

Міа Блум, професорка комунікації та досліджень Близького Сходу, Університет штату Джорджія

Софія Москаленко, науковий співробітник з соціальної психології, Університет штату Джорджія