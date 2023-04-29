Украинские и русские детские сказки — сравнение

Украинские детские сказки учат добиваться успеха собственными силами, а российские — магическим вмешательством

Мария Кагал Редактор международного отдела

Сказки, которые читают детям в разных странах, передают подрастающему поколению ряд культурных нарративов, влияющих на развитие личности. Если сравнить украинский и российский фольклор, можно понять, почему агрессору никогда не победить в этой войне. Сравнение российских и украинских сказок провели ученые из Университета штата Джорджия Миа Блум и София Москаленко. Оригинал статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Как сказки формируют боевой дух: украинские дети слушают на ночь сказки о героях-аутсайдерах, а российские — о волшебном успехе

В начале российского вторжения почти никто на Западе не ожидал, что Украина сможет серьезно противостоять российской неспровоцированной агрессии.

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Многое написано о том, как мировые лидеры, в том числе союзники, недооценили лидерские способности Владимира Зеленского. Но кроме просчетов относительно того, как комик может превратиться в фигуру типа Уинстона Черчилля, военные оценки украинской армии также были далеки от реальности.

Через год после начала войны очевидно, что многие переоценили стремление и способность российской армии воевать, а также недооценили волю украинской армии противостоять противнику, превосходящему по численности, оснащению и позиционированию.

Чем можно объяснить, что война в Украине разворачивается вопреки прогнозам экспертов?

Мы считаем, что один из факторов, лежащий в основе неожиданной борьбы военных каждой из стран, можно проследить в культурных отличиях между россиянами и украинцами. Эти отличия культивировались частично из-за сказок их детства.

Фото: УНИАН

Одна из нас, София Москаленко, является экспертом по психологии сказки. Другая, Миа Блум, изучает детскую вовлеченность в насильственный экстремизм — почему и как дети прибегают к насилию. Мы знаем силу фольклора в формировании мировоззрения детей и, наконец, взрослых, которыми они вырастают.

Герой-аутсайдер VS магический подход

Фольклор важен для понимания культурных нарративов людей — сюжетных линий, описывающих нечто уникальное в истории культуры и ее народа. Они помогают определить культурную идентичность и, утонченным образом, формируют будущий выбор. Основные нарративы, на которых вырастают украинские дети, служащие доминирующим культурным сценарием, коренным образом отличаются от тех, которые усваивают российские дети.

Традиционные украинские сказки на ночь, такие как "Котигорошко", "Кирилл Кожемяка" и "Ивасик Телесик", рассказывают о скромных персонажах, упорно преодолевающих непреодолимые трудности. Герои проходят через сложные вызовы, испытывая свою волю и превращаясь из аутсайдеров в победителей.

Скульптура Котигорошко в Киеве. Фото: vandrivka.com.ua

Эти сказки следуют хорошо известному сюжету о герое-аутсайдере — формуле, которая десятилетиями используется в таких бестселлерах, как "Гарри Поттер", и голливудских блокбастерах, таких как "Звездные войны".

В украинских детских сказках на ночь главные персонажи часто начинают как неприметные герои, но их смелость, смекалка и сила духа помогают добиться успеха вопреки обстоятельствам.

В противоположность этому, российские детские сказки часто вращаются вокруг центрального персонажа по имени Иван Дурак. Он является третьим братом, хуже своих старших братьев, один из которых обычно умный, а другой посредственный. Когда главного героя не называют "дураком" прямо, его изображают ленивым, который целыми днями валяется в постели, пока его старшие братья тяжело работают.

Емеля из сказки "По щучьему велению". Фото: Terranik / photogoroda.com

В российских сказках, таких как "По щучьему велению", "Царевна-лягушка" и "Сивка-Бурка", главный герой в конце концов побеждает. Однако он побеждает не благодаря собственным добродетелям, а благодаря вмешательству волшебного существа — рыбы, лягушки, лошади — выполняющей всю тяжелую работу, а главный герой присваивает все лавры.

Эти российские народные сказки, кажется, предполагают, что рецепт успеха заключается не в том, чтобы быть сильно умным или очень много работать, как два старших брата, а в том, чтобы сидеть сложа руки в надежде, что магия обо всем позаботится.

Перед лицом наибольшего вызова

Большинство взрослых не думают о сказках, которые они слышали в детстве. Однако эти ранние истории, пережитые через увеличительное стекло детских эмоций, формируют наше представление о мире. Они определяют репертуар наших действий, особенно во время кризиса.

Сказки готовят нас к распознаванию реальных героев и злодеев, любви и предательства, добра и зла. Они определяют наши действия, когда мы ориентируемся в этих противоречиях.

Разница в традиционном российском и украинском фольклоре может частично объяснить разницу между действиями российской и украинской армий.

ВСУ. Фото: Reuters

Столкнувшись с самым большим вызовом в своей жизни, военнослужащие российской армии не смогли проявить себя должным образом и продемонстрировали низкий моральный дух. В отличие от них, украинцы достойно ответили на этот вызов, превратившись из аутсайдеров в героев, которые могут добиться успеха, несмотря ни на что.

Миа Блум, профессор коммуникации и исследований Ближнего Востока, Университет штата Джорджия

София Москаленко, научный сотрудник по социальной психологии, Университет штата Джорджия