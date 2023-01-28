Як дивитися українське телебачення в окупованому Криму: інструкція від Мінреінтеграції
Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно із ЗСУ розробило інструкцію, як дивитися українське телебачення у тимчасово окупованому Криму. Є декілька способів підключити українське ТБ у Криму.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.
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Як підключитися до українського ТБ у Криму
Громадяни України, які проживають у тимчасово окупованому Криму й хочуть переглядати українські канали, можуть спробувати кілька способів підключення до них.
Найпростіше — це налаштувати свої супутникові приймачі на автопошук і знайти бажані канали. Якщо такий варіант не спрацював, можна спробувати відкалібрувати тарілки супутникового зв’язку на прийом сигналу. Для цього краще звернутися по допомогу до компетентних фахівців у регіоні.
Переглядати українське ТБ також можна через інтернет, скориставшись VPN-сервісами. Підключення з українських IP-адрес дозволить безкоштовно дивитися основні новини та розважальні українські канали, які транслюються на безкоштовних платформах онлайн-телебачення (Megogo, 1+1 video, YouTV тощо).
До того ж VPN дозволяє маскувати від інтернет-провайдера місце перебування користувача.
Користування VPN не потребує зусиль. Для цього достатньо виконати декілька кроків:
- створити обліковий запис на сторінці обраного VPN-сервісу;
- завантажити файли додатка й провести їх інсталяцію, а після — авторизуватися;
- відкрити додаток VPN і натиснути кнопку "Підключення". Сервіс автоматично почне свою роботу, з’єднавшись із віртуальним сервером. Також можна самостійно обрати країну у списку серверів;
- під час роботи VPN у пошуковому рядку браузера необхідно прописати назву обраної української платформи онлайн-телебачення.
Як зазначається, детальне роз’яснення щодо підключення до AtlasVPN- та EspressVPN-сервісів Мінреінтеграції підготувало разом із Управлінням кіберсил Збройних сил України.
Нагадаємо, раніше у Держспецзв'язку повідомили, як громадяни можуть дізнаватися актуальні новини у разі зникнення телебачення.
Також повідомлялося, що український уряд виділив додаткові кошти на забезпечення та відновлення трансляції українського телебачення. Передбачається, що будуть здійснені заходи для відновлення мовлення у Харківській, Чернігівській, Сумській та Херсонській областях.