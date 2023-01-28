Як дивитися українське телебачення в окупованому Криму: інструкція

Оприлюднено інструкцію для жителів окупованого Криму, як дивитися українське ТБ

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно із ЗСУ розробило інструкцію, як дивитися українське телебачення у тимчасово окупованому Криму. Є декілька способів підключити українське ТБ у Криму.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

Як підключитися до українського ТБ у Криму

Громадяни України, які проживають у тимчасово окупованому Криму й хочуть переглядати українські канали, можуть спробувати кілька способів підключення до них.

Найпростіше — це налаштувати свої супутникові приймачі на автопошук і знайти бажані канали. Якщо такий варіант не спрацював, можна спробувати відкалібрувати тарілки супутникового зв’язку на прийом сигналу. Для цього краще звернутися по допомогу до компетентних фахівців у регіоні.

Переглядати українське ТБ також можна через інтернет, скориставшись VPN-сервісами. Підключення з українських IP-адрес дозволить безкоштовно дивитися основні новини та розважальні українські канали, які транслюються на безкоштовних платформах онлайн-телебачення (Megogo, 1+1 video, YouTV тощо).

До того ж VPN дозволяє маскувати від інтернет-провайдера місце перебування користувача.

Користування VPN не потребує зусиль. Для цього достатньо виконати декілька кроків:

створити обліковий запис на сторінці обраного VPN-сервісу;

завантажити файли додатка й провести їх інсталяцію, а після — авторизуватися;

відкрити додаток VPN і натиснути кнопку "Підключення". Сервіс автоматично почне свою роботу, з’єднавшись із віртуальним сервером. Також можна самостійно обрати країну у списку серверів;

під час роботи VPN у пошуковому рядку браузера необхідно прописати назву обраної української платформи онлайн-телебачення.

Як зазначається, детальне роз’яснення щодо підключення до AtlasVPN- та EspressVPN-сервісів Мінреінтеграції підготувало разом із Управлінням кіберсил Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше у Держспецзв'язку повідомили, як громадяни можуть дізнаватися актуальні новини у разі зникнення телебачення.

Також повідомлялося, що український уряд виділив додаткові кошти на забезпечення та відновлення трансляції українського телебачення. Передбачається, що будуть здійснені заходи для відновлення мовлення у Харківській, Чернігівській, Сумській та Херсонській областях.