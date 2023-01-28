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Как смотреть украинское телевидение в оккупированном Крыму: инструкция от Минреинтеграции

28 января 2023 08:08
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Как смотреть украинское телевидение в оккупированном Крыму: инструкция
Обнародована инструкция для жителей оккупированного Крыма, как смотреть украинское ТВ
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с ВСУ разработало инструкцию, как смотреть украинское телевидение во временно оккупированном Крыму. Есть несколько способов подключить украинский ТВ в Крыму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минреинтеграции.

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Граждане Украины, проживающие во временно оккупированном Крыму и желающие просматривать украинские каналы, могут попробовать несколько способов подключения к ним.

Самое простое – это настроить свои спутниковые приемники на автопоиск и найти желаемые каналы. Если такой вариант не сработал – можно попытаться откалибровать тарелку спутниковой связи на прием сигнала. Для этого лучше обратиться за помощью к компетентным специалистам в регионе.

Просматривать украинское ТВ можно через интернет, воспользовавшись VPN-сервисами. Подключение с украинских IP-адресов позволит бесплатно смотреть основные новости и развлекательные украинские каналы, транслируемые на бесплатных платформах онлайн-телевидения (Megogo, 1+1 video, YouTV и т.д.).

К тому же VPN позволяет маскировать от интернет-провайдера местонахождение пользователя.

Использование VPN не требует усилий. Для этого достаточно выполнить несколько шагов:

  • создать аккаунт на странице выбранного VPN-сервиса;
  • загрузить файлы приложения и произвести их инсталляцию, а после – авторизоваться;
  • открыть приложение VPN и нажать кнопку "Подключение". Сервис автоматически начнет работу, подключившись к виртуальному серверу. Можно также самостоятельно выбрать страну в списке серверов;
  • при работе VPN в поисковой строке браузера необходимо прописать название выбранной украинской платформы онлайн-телевидения.

Подробное разъяснение относительно подключения к AtlasVPN- и EspressVPN-сервисам Минреинтеграции подготовило вместе с Управлением киберсил Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее в Госспецсвязи сообщили, как граждане могут узнавать актуальные новости в случае отсутствия телевидения.

Также сообщалось, что украинское правительство выделило дополнительные средства на обеспечение и возобновление трансляции украинского телевидения. Предполагается, что будут осуществлены мероприятия по возобновлению вещания в Харьковской, Черниговской, Сумской и Херсонской областях.

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