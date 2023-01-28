Как смотреть украинское телевидение в оккупированном Крыму: инструкция от Минреинтеграции
Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с ВСУ разработало инструкцию, как смотреть украинское телевидение во временно оккупированном Крыму. Есть несколько способов подключить украинский ТВ в Крыму.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минреинтеграции.
-
Украинский боксер одержал историческую победу: ему понадобилось всего шесть раундов
-
Сильный шторм может вынести мины на побережье Одесчины, — Братчук
-
За сутки россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области
-
В ПФУ рассказали, где живут самые богатые пенсионеры
-
ВСУ отправили на тот свет еще 800 оккупантов: обновленные данные Генштаба о потерях рф
-
Синоптики рассказали, какой будет погода в феврале
-
Зинченко не помог обыграть бывшую команду: "Манчестер Сити" выбил "Арсенал" из Кубка Англии
-
Письмо со взрывчаткой в украинском посольстве: полиция Испании нашла "мастерскую" подозреваемого
-
Риски для доллара в Украине: что может заставить НБУ просмотреть курс
-
Гороскоп на 28 января: Львам — время простить обиды, Скорпионам — общение с родными
Как подключиться к украинскому ТВ в Крыму
Граждане Украины, проживающие во временно оккупированном Крыму и желающие просматривать украинские каналы, могут попробовать несколько способов подключения к ним.
Самое простое – это настроить свои спутниковые приемники на автопоиск и найти желаемые каналы. Если такой вариант не сработал – можно попытаться откалибровать тарелку спутниковой связи на прием сигнала. Для этого лучше обратиться за помощью к компетентным специалистам в регионе.
Просматривать украинское ТВ можно через интернет, воспользовавшись VPN-сервисами. Подключение с украинских IP-адресов позволит бесплатно смотреть основные новости и развлекательные украинские каналы, транслируемые на бесплатных платформах онлайн-телевидения (Megogo, 1+1 video, YouTV и т.д.).
К тому же VPN позволяет маскировать от интернет-провайдера местонахождение пользователя.
Использование VPN не требует усилий. Для этого достаточно выполнить несколько шагов:
- создать аккаунт на странице выбранного VPN-сервиса;
- загрузить файлы приложения и произвести их инсталляцию, а после – авторизоваться;
- открыть приложение VPN и нажать кнопку "Подключение". Сервис автоматически начнет работу, подключившись к виртуальному серверу. Можно также самостоятельно выбрать страну в списке серверов;
- при работе VPN в поисковой строке браузера необходимо прописать название выбранной украинской платформы онлайн-телевидения.
Подробное разъяснение относительно подключения к AtlasVPN- и EspressVPN-сервисам Минреинтеграции подготовило вместе с Управлением киберсил Вооруженных сил Украины.
Напомним, ранее в Госспецсвязи сообщили, как граждане могут узнавать актуальные новости в случае отсутствия телевидения.
Также сообщалось, что украинское правительство выделило дополнительные средства на обеспечение и возобновление трансляции украинского телевидения. Предполагается, что будут осуществлены мероприятия по возобновлению вещания в Харьковской, Черниговской, Сумской и Херсонской областях.