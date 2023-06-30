Характер людини видно з того, як вона тримає смартфон

Для психолога не є таємницею, яка ви людина, коли він бачить, як ви тримаєте телефон. Фото: pexels

Існують основні чотири способи тримати у руках телефон. Вчені дійшли висновку, що кожен з них характеризує особистість людини.

1. Смартфон в одній руці, текст набирається великим пальцем

Свідчить про вміння виконувати багато справ водночас.

Більше говорить, ніж слухає.

Навмисно нікого не скривдить.

В стосунках людина не схильна ризикувати.

2. Смартфон тримається обома руками, текст набирається великим пальцем

Людина сподівається на захист.

Прагне уваги та турботи.

Неохоче висловлює почуття.

Людину важко обдурити, через гарно розвинену інтуїцію – може бути гарним суддею.

3. Смартфон тримається двома руками, текст набирається двома великими пальцями

Людина часто боїться і хвилюється.

Потрібен партнер, який буде її повністю розуміти.

Досить різностороння людина, здатна адаптуватися до різних ситуацій.

Часто губиться, коли треба привернути чиюсь увагу.

4. Смартфон тримається однією рукою, текст набирається вказівним пальцем іншої руки

Тиха та врівноважена людина.

Готові пожертвувати всім заради благополуччя інших.

Не можете витримати сліз, особливо близьких людей.

Сором’язлива, коли доходить до стосунків, боїться зробити перший крок.

Раніше ми писали, як завдяки цікавому тесту розкрити свою особистість за 30 секунд.

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