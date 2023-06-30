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Як дізнатися про характер людини з того, як вона тримає смартфон

30 червня 2023 13:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Характер людини видно з того, як вона тримає смартфон
Для психолога не є таємницею, яка ви людина, коли він бачить, як ви тримаєте телефон. Фото: pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Існують основні чотири способи тримати у руках телефон. Вчені дійшли висновку, що кожен з них характеризує особистість людини.

1. Смартфон в одній руці, текст набирається великим пальцем

  • Свідчить про вміння виконувати багато справ водночас.
  • Більше говорить, ніж слухає.
  • Навмисно нікого не скривдить.
  • В стосунках людина не схильна ризикувати.

2. Смартфон тримається обома руками, текст набирається великим пальцем

  • Людина сподівається на захист.
  • Прагне уваги та турботи.
  • Неохоче висловлює почуття.
  • Людину важко обдурити, через гарно розвинену інтуїцію – може бути гарним суддею.

3. Смартфон тримається двома руками, текст набирається двома великими пальцями

  • Людина часто боїться і хвилюється.
  • Потрібен партнер, який буде її повністю розуміти.
  • Досить різностороння людина, здатна адаптуватися до різних ситуацій.
  • Часто губиться, коли треба привернути чиюсь увагу.

4. Смартфон тримається однією рукою, текст набирається вказівним пальцем іншої руки

  • Тиха та врівноважена людина.
  • Готові пожертвувати всім заради благополуччя інших.
  • Не можете витримати сліз, особливо близьких людей.
  • Сором’язлива, коли доходить до стосунків, боїться зробити перший крок.

Раніше ми писали, як завдяки цікавому тесту розкрити свою особистість за 30 секунд.

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