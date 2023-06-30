Характер людини видно з того, як вона тримає смартфон

Як дізнатися про характер людини з того, як вона тримає смартфон
30 червня 2023 13:15
Для психолога не є таємницею, яка ви людина, коли він бачить, як ви тримаєте телефон. Фото: pexels
Існують основні чотири способи тримати у руках телефон. Вчені дійшли висновку, що кожен з них характеризує особистість людини.
1. Смартфон в одній руці, текст набирається великим пальцем
- Свідчить про вміння виконувати багато справ водночас.
- Більше говорить, ніж слухає.
- Навмисно нікого не скривдить.
- В стосунках людина не схильна ризикувати.
2. Смартфон тримається обома руками, текст набирається великим пальцем
- Людина сподівається на захист.
- Прагне уваги та турботи.
- Неохоче висловлює почуття.
- Людину важко обдурити, через гарно розвинену інтуїцію – може бути гарним суддею.
3. Смартфон тримається двома руками, текст набирається двома великими пальцями
- Людина часто боїться і хвилюється.
- Потрібен партнер, який буде її повністю розуміти.
- Досить різностороння людина, здатна адаптуватися до різних ситуацій.
- Часто губиться, коли треба привернути чиюсь увагу.
4. Смартфон тримається однією рукою, текст набирається вказівним пальцем іншої руки
- Тиха та врівноважена людина.
- Готові пожертвувати всім заради благополуччя інших.
- Не можете витримати сліз, особливо близьких людей.
- Сором’язлива, коли доходить до стосунків, боїться зробити перший крок.
Раніше ми писали, як завдяки цікавому тесту розкрити свою особистість за 30 секунд.
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