Характер человека виден из того, как он держит смартфон

Для психолога не секрет, какой вы человек, когда он видит, как вы держите телефон. Фото: pexels

Существуют четыре основных способа держать в руках телефон. Ученые пришли к выводу, что каждый из них характеризует личность человека.

1. Смартфон в одной руке, текст набирается большим пальцем

Свидетельствует об умении выполнять много дел одновременно.

Больше говорит, чем слушает.

Намеренно никого не обидит.

В отношениях человек не склонен рисковать.

2. Смартфон держится обеими руками, текст набирается большим пальцем

Человек надеется на защиту.

Требует внимания и заботы.

Неохотно выражает чувства.

Человека трудно обмануть, из-за хорошо развитой интуиции – может быть хорошим судьей.

3. Смартфон держится двумя руками, текст набирается двумя большими пальцами

Человек часто боится и беспокоится.

Нужен партнер, который будет его полностью понимать.

Достаточно разносторонний человек, способный адаптироваться к разным ситуациям.

Часто теряетесь, когда нужно привлечь чье-то внимание.

4. Смартфон держится одной рукой, текст набирается указательным пальцем другой руки

Тихий и уравновешенный человек.

Готовы пожертвовать всем ради благополучия других.

Не можете выдержать слез, особенно близких людей.

Застенчивая, когда доходит до отношений, боится сделать первый шаг.

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