Характер человека виден из того, как он держит смартфон

Как узнать характер человека из того, как он держит смартфон
30 июня 2023 13:15
Для психолога не секрет, какой вы человек, когда он видит, как вы держите телефон. Фото: pexels
Существуют четыре основных способа держать в руках телефон. Ученые пришли к выводу, что каждый из них характеризует личность человека.
1. Смартфон в одной руке, текст набирается большим пальцем
- Свидетельствует об умении выполнять много дел одновременно.
- Больше говорит, чем слушает.
- Намеренно никого не обидит.
- В отношениях человек не склонен рисковать.
2. Смартфон держится обеими руками, текст набирается большим пальцем
- Человек надеется на защиту.
- Требует внимания и заботы.
- Неохотно выражает чувства.
- Человека трудно обмануть, из-за хорошо развитой интуиции – может быть хорошим судьей.
3. Смартфон держится двумя руками, текст набирается двумя большими пальцами
- Человек часто боится и беспокоится.
- Нужен партнер, который будет его полностью понимать.
- Достаточно разносторонний человек, способный адаптироваться к разным ситуациям.
- Часто теряетесь, когда нужно привлечь чье-то внимание.
4. Смартфон держится одной рукой, текст набирается указательным пальцем другой руки
- Тихий и уравновешенный человек.
- Готовы пожертвовать всем ради благополучия других.
- Не можете выдержать слез, особенно близких людей.
- Застенчивая, когда доходит до отношений, боится сделать первый шаг.
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