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Как узнать характер человека из того, как он держит смартфон

30 июня 2023 13:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Характер человека виден из того, как он держит смартфон
Для психолога не секрет, какой вы человек, когда он видит, как вы держите телефон. Фото: pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Существуют четыре основных способа держать в руках телефон. Ученые пришли к выводу, что каждый из них характеризует личность человека.

1. Смартфон в одной руке, текст набирается большим пальцем

  • Свидетельствует об умении выполнять много дел одновременно.
  • Больше говорит, чем слушает.
  • Намеренно никого не обидит.
  • В отношениях человек не склонен рисковать.

2. Смартфон держится обеими руками, текст набирается большим пальцем

  • Человек надеется на защиту.
  • Требует внимания и заботы.
  • Неохотно выражает чувства.
  • Человека трудно обмануть, из-за хорошо развитой интуиции – может быть хорошим судьей.

3. Смартфон держится двумя руками, текст набирается двумя большими пальцами

  • Человек часто боится и беспокоится.
  • Нужен партнер, который будет его полностью понимать.
  • Достаточно разносторонний человек, способный адаптироваться к разным ситуациям.
  • Часто теряетесь, когда нужно привлечь чье-то внимание.

4. Смартфон держится одной рукой, текст набирается указательным пальцем другой руки

  • Тихий и уравновешенный человек.
  • Готовы пожертвовать всем ради благополучия других.
  • Не можете выдержать слез, особенно близких людей.
  • Застенчивая, когда доходит до отношений, боится сделать первый шаг.

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