Як казахстанці борються з Z-артистами: волонтер розповів про скасування концерту "Камизяки"

Волонтер з Астани Ассил Тургаєв. Фото: facebook/assyl.turgayev

У Казахстані створили петицію про скасування виступу команди КВК "Камизяки", лідером якої є відомий ведучий і комік Азамат Мусагалієв. Він разом зі своїм колегою Денисом Дороховим днями давав концерти на тимчасово окупованій Донеччині, де вихваляв Путіна і бажав здоров'я армії РФ.

Волонтер з Астани Ассил Тургаєв в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів позицію казахів щодо Z-артистів та як вони підтримують Україну.

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Що не так з "Камизяками"

Тургаєв розповів, що анонси концертів в Казахстані цих коміків були давно, але вони відкрито не висловлювали. За його словами, казахи давно сприймають ватажка "гумористів" Азамата Мусагалієва як "свого", попре те, що він росіянин. Однак після "гастролей" на окупованій Донеччині та вихваляння російського диктатора Володимира Путіна думка багатьох людей змінилася.

Казахи публікували у своїх соцмережах пости з тегами, аби не допустити концертної програми путіністів, були опубліковані номери менеджерів Азамату та керівника казахстанського event-агентства, яке організовує цей концерт. Їм на WhatsApp постійно пишуться повідомлення від обурюваних казахстанців.

Окрім того, жителі Казахстану створили петицію для влади та людей, постійно тегали сторінки державних органів у соцмережах і це спрацювало. Станом на зараз продаж квитків на концерти "Камизяки" було зупинено, але офіційного повідомлення про скасовування концерту поки немає.

Бунт казахів проти Z-артистів у країні

Волонтер згадав, шо першим артистом, анонс концерту якого викликав хвилю невдоволення і критики, стала Поліна Гагаріна, яка вже дуже яскраво виступила на концерті в Лужниках на честь річниці анексії Криму.

Тургаєв сказав, що тоді активна частина казахстанців зрозуміла, що якщо ми навчимося формувати чіткий суспільний запит, то зможемо скасовувати приїзд артистів, які підтримують війну.

"Ще яскравим прикладом був Григорій Лепс, якого запросило для виступу казино поблизу Алмати. Анонс висів давно, але після оголошення їм мільйона за танк "Леопард" ЗСУ соцмережі вибухнули. Тоді казахи завалили казино дзвінками з обуренням, було оголошено нагороду тому, хто зірве виступ Лепса. Відповідно, власники казино зрозуміли, що невдоволення спокійно може вийти із соцмереж у реальне життя, і розірвали контракт із Лепсом в односторонньому порядку", — розповів громадський діяч.

Навіщо казахи скасовують концерти російських артистів

Тургаєв заявив, що казахи навчилися мобілізуватись у мережі для скасування концертів Z-артистів та для відстоювання концертів антивоєнних діячів для того, щоб в їхній країні не могли заробляти ті, хто виправдовує війну. Навпаки, антивоєнний артист повинен почуватися в Казахстані комфортно.

"При цьому ми, як суспільство, маємо вміти транслювати сигнал і своїй владі, і тим росіянам, хто підтримує війну, і безумовно українцям, що крім збору гуманітарної допомоги, пожертв, на ідеологічному полі казахи готові також підтримувати українців і не давати можливості спокійного заробітку Z-розпалювачам", — пояснив волонтер.

А раз у нас виходить скасовувати концерти таких артистів, отже, людей, які підтримують Україну, в Казахстані достатньо, підсумував він.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що Мусагалієв та Дорохов виступили з концертом біля меморіалу Саур-Могила в окупованому Донбасі. Тоді коміки заявили, що побували там уперше, "дуже вражені, а місце бере за душу". Азамат Мусагалієв побажав "мирного неба, здоров'я та посмішок".

Після цього у Казахстані більше не бажають відвідувати виступи коміків Азамата Мусагалієва та Дениса Дорохова і вимагають першому заборонити в'їзд до країни.