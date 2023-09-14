Как казахстанцы борются с Z-артистами: волонтер рассказал об отмене концерта "Камызяки"

Волонтер из Астаны Ассил Тургаев. Фото: facebook/assyl.turgayev

В Казахстане создали петицию об отмене выступления команды КВН "Камызяки", лидером которой является известный ведущий и комик Азамат Мусагалиев. Он вместе со своим коллегой Денисом Дороховым на днях давал концерты на временно оккупированном Донбассе, где они восхваляли Путина и желали здоровья армии РФ.

Волонтер из Астаны Ассил Тургаев в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал позицию казахстанцев по поводу Z-артистов и как они поддерживают Украину.

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Что не так с "Камызяками"

Тургаев рассказал, что анонсы концертов в Казахстане этих комиков были давно, но они откровенно их не высказывали. По его словам, казахи давно воспринимают главаря "юмористов" Азамата Мусагалиева как "своего", несмотря на то, что он россиянин. Но после "гастролей" на оккупированной части Донецкой области и восхваления российского диктатора Владимира Путина мнение многих людей изменилось.

Казахи публиковали в своих соцсетях посты с тегами, чтобы не допустить концертную программу путинистов, были опубликованы номера менеджеров Азамата и руководителя казахстанского event-агентства, организующего этот концерт. Им на WhatsApp постоянно пишутся сообщения от возмущенных казахстанцев.

Кроме того, жители Казахстана создали петицию для власти и людей, постоянно тегали страницы государственных органов в соцсетях и это сработало. По состоянию на данный момент продажа билетов на концерты Камызяки была остановлена, но официального сообщения об отмене концерта пока нет.

Бунт казахстанцев против Z-артистов в стране

Волонтер вспомнил, что первым артистом, анонс концерта которого вызвал волну недовольства и критики, стала Полина Гагарина, которая уже очень ярко выступила на концерте в Лужниках в честь годовщины аннексии Крыма.

Тургаев сказал, что тогда активная часть казахстанцев поняла, что если мы научимся формировать четкий общественный запрос, то сможем отменять приезд поддерживающих войну артистов.

"Еще ярким примером был Григорий Лепс, которого пригласило для выступления казино вблизи Алматы. Анонс висел давно, но после оглашения им миллиона за танк "Леопард" ВСУ соцсети взорвались. Казахстанцы завалили казино звонками с выражением негодования, была объявлена награда тому, кто сорвет выступление Лепса. Владельцы казино поняли, что недовольство спокойно может выйти из соцсетей в реальную жизнь, и рассторгли контракт с Лепсом в одностороннем порядке", — рассказал общественный деятель.

Зачем казахстанцы отменяют концерты российских артистов

Тургаев заявил, что казахи научились мобилизоваться в сети для отмены концертов Z-артистов и для отстаивания концертов антивоенных деятелей для того, чтобы в их стране не могли зарабатывать оправдывающие войну. Напротив, антивоенный артист должен чувствовать себя в Казахстане комфортно.

"При этом мы как общество должны уметь транслировать сигнал и своей власти, и тем россиянам, кто поддерживает войну, и, безусловно, украинцам, что кроме сбора гуманитарной помощи, пожертвований, на идеологическом поле казахи готовы также поддерживать украинцев и не давать возможности спокойного заработка Z-разжигателям", — объяснил волонтер.

А раз у нас получается отменять концерты таких артистов, значит людей, которые поддерживают Украину, в Казахстане достаточно, подытожил он.

Напомним, 8 сентября стало известно, что Мусагалиев и Дорохов выступили с концертом у мемориала Саур-Могила в оккупированном Донбассе. Тогда комики заявили, что побывали там впервые, "очень удивлены, а место берет за душу". Азамат Мусагалиев пожелал "мирного неба, здоровья и улыбок".

После этого в Казахстане больше не желают посещать выступления комиков Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова и требуют первому запретить въезд в страну.