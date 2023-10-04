Як "масовка" пояснила візит на концерт в РФ до річниці окупації українських територій: відео

Громадянин РФ, який прийшов на концерт в Москві. Фото: скриншот з відео

У Москві пройшов концерт, який присвячений першій річниці анексії Росією чотирьох областей України. Розгублені громадяни РФ з труднощами відповіли, чому прийшли на захід.

Відео з коментарем росіян для ЗМІ поширилось у соцмережах.

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Концерт у Москві

Журналіст запитав у двох хлопців, в яких на обличчі був намальований російський прапор, чому вони вирішили прийти на концерт. Громадяни РФ розгубилися та не відразу змогли дати відповідь.

Інший чоловік сказав, що не може відповісти на запитання. Ще один росіянин наголосив, що сам не знає, про який концерт в нього запитують.

"Я прийшов з друзями просто підтримати суспільство", — сказав він.

Журналіст також поспілкувався з жінками, які заявили про нібито "нові російські республіки". Вони кажуть, що ці території повернулися додому.

"ЛНР" і "ДНР", Херсонська та Запорізька області — це все наше, наше історичне", — сказала росіянка.

Громадяни РФ у коментарі для ЗМІ заявили, що підтримують російського диктатора Володимира Путіна. Люди з посмішкою відреагували на те, що їхнього президента не буде на концерті.

"Кожні років 100 російський народ бунтує. Він бунтує не як французи, а ґрунтовно і добре. У Володимира Володимировича виходить усе тримати під контролем", — заявив росіянин.

Нагадаємо, у РФ випадково розкрили адреси секретних військових будівель, установ і шпигунських будинків у Москві та Санкт-Петербурзі. У документі перераховано об'єкти, де не повинно бути "відключень електроенергії".

Також ми писали, що 17 вересня, російська влада заявила про атаку дронів на Москву. Тоді у московських аеропортах запровадили план "Килим".