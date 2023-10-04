Как "массовка" объяснила визит на концерт в РФ к годовщине оккупации украинских территорий: видео

Гражданин РФ, пришедший на концерт в Москве. Фото: скриншот с видео

В Москве прошел концерт, посвященный первой годовщине аннексии Россией четырех областей Украины. Растерянные граждане РФ с трудом ответили, почему пришли на мероприятие.

Видео с комментарием россиян для СМИ распространилось в соцсетях.

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Концерт в Москве

Журналист спросил двух парней, у которых на лице был нарисован российский флаг, почему они решили прийти на концерт. Граждане РФ растерялись и не сразу смогли ответить.

Другой мужчина сказал, что не может ответить на вопрос. Еще один россиянин подчеркнул, что сам не знает, о каком концерте у него спрашивают.

"Я пришел с друзьями просто поддержать общество", — сказал он.

Журналист также пообщался с женщинами, заявившими о якобы "новых российских республиках". Они говорят, что эти территории вернулись домой.

"ЛНР" и "ДНР", Херсонская и Запорожская области — это все наше, наше историческое", — сказала россиянка.

Граждане РФ в комментарии для СМИ заявили, что поддерживают российского диктатора Владимира Путина. Люди с улыбкой отреагировали на то, что их президент не будет на концерте.

"Каждые лет 100 русский народ бунтует. Он бунтует не как французы, а основательно и хорошо. У Владимира Владимировича выходит все держать под контролем", — заявил россиянин.

Напомним, в РФ случайно раскрыли адреса секретных военных построек, учреждений и шпионских домов в Москве и Санкт-Петербурге. В документе перечислены объекты, где не должно быть "отключений электроэнергии".

Также мы писали, что 17 сентября, российские власти заявили об атаке дронов на Москву. Тогда в московских аэропортах ввели план "Ковер".