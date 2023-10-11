Як назвати дівчинку 2024 року — красиві, сучасні, рідкісні імена і їх значення

Мама з маленькою донькою у вишиванках.Фото: google.com

Найбільша радість для кожної родини — народження дитини. Багато батьків заздалегідь обговорюють, яке ім'я краще дати малюку. Проте, так складно обрати одне єдине серед безлічі варіантів. Втім, від вдало обраного імені новонародженого може залежати його майбутнє, тому часто цікавляться його значенням та походженням.

Пропонуємо ознайомитися з десятьма красивими дівочими іменами, які вражають своєю милозвучністю та мають особливе значення.

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Амалія — існує думка, що його прабатьком стало давнє німецьке слово amal, що перекладається як "робота", "праця". На ідиші — "працьовита", а на арабському — "очікування", "прагнення", "надія".

Божена — надзвичайно гарне старослов'янське ім'я, яке означає "божа", "благословенна", "обдарована Богом". Також це ім'я буде оригінальним, адже не дуже розповсюджене в Україні.

Владислава — це питомо українське ім'я. Має 2 частини: "влад" — означає "мати", "слава" — "популярність". Тож маємо значення "та, що володіє славою".

Ізабелла — бере початок від єврейського імені Ієзавель, що трактують як "та, що шанує Бога". Інші дослідники кажуть, що воно іспанського походження зі значенням "красуня".

Евеліна — це гебрейське ім'я та означає воно "життєва сила". Є й інші версії походження та значення імені, так кельтською eibhlin означає радість, світло. Історики припускають, що ім’я походить від старофранцузького Aveline (маленька птаха), що є абревіатурою латинського Avis (птах).

Новонароджена дитина з мамою. Фото: google.com

Емілія — ім'я родом із Стародавнього Риму, яке є жіночою формою імені "Еміль". Обидва походять від родового латинського імені Aemilius, що в перекладі означає "той, хто не поступається", або "суперник".

Єсенія — має старослов'янські корені та означає "ясне небо". Пестливо називали дівчинку Сеня, Еся, Єси. Частина вчених вважає, що таким ім'ям називали дівчаток, народжених навесні.

Лілія — існує кілька версій походження імені. Перша — від латинського lilium, що перекладається як "квітка лілії". Друга версія — деякі дослідники пов’язують це ім’я з єврейським Ліліт (за легендою — перша дружина Адама). У перекладі воно означає "нічна тиша". Нарешті, коріння цього слова бачать у давньоєврейській мові. Його вважають латинізованою формою імені Сусанна (в перекладі – "біла лілія").

До речі, є українська версія цього імені Лілея. Є версія, що воно походить від старослов'янського леліяти – ніжити, пестити, викохувати, плекати.

Лідія — має давньогрецьке походження. Так називалася колись область в Малій Азії. Пізніше ім’я поширилося серед італійців і слов’ян. Значення імені Лідія в перекладі з італійського означає "музична".

У Лідії є святий покровитель — мучениця Лідія Іллірійська. Вона стала першою християнкою в Греції, її хрестив апостол Павло.

Майя — має дві версії походження. З грецької трактують як "богиня, матір Гермеса". А от в індійській міфології ім'я має значення "прародителька всього живого, Всесвіту".

Мама з новонародженою дитиною. Фото: google.com

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