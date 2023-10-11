Как назвать девочку в 2024 году — красивые, современные, редкие имена, значение

Мама с маленькой дочерью в вышиванках. Фото: google.com

Самая большая радость для каждой семьи — рождение ребенка. Многие родители заранее обсуждают, какое лучше имя дать малышу. Однако так сложно выбрать одно единственное среди множества вариантов. Впрочем, от удачно избранного имени новорожденного может зависеть его будущее, поэтому часто интересуются его значением и происхождением.

Предлагаем ознакомиться с десятью красивыми девичьими именами, которые впечатляют своей благозвучностью и особым значением.

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Амалия — существует мнение, что его прародителем стало древнее немецкое слово amal, переводимое как "работа", "труд". На идише — "трудолюбивая", а на арабском — "ожидание", "стремление", "надежда".

Божена — чрезвычайно красивое старославянское имя, которое означает "божья", "благословенная", "одаренная Богом". Также это имя будет оригинальным, потому что не очень распространено в Украине.

Владислава — это украинское имя. Имеет 2 части: "власть" — значит "иметь", "слава" — "популярность". Поэтому имеем значение "обладающая славой".

Изабелла — берет начало от еврейского имени Иезавель, трактуемого как "что почитает Бога". Другие исследователи говорят, что оно испанского происхождения со значением "красотка".

Эвелина — это еврейское имя и означает оно "жизненная сила". Есть и другие версии происхождения и значения имени, так кельтский eibhlin означает "радость", "свет". Историки предполагают, что имя происходит от старофранцузского Aveline "маленькая птица", являющегося аббревиатурой латинского Avis "птица".

Новорожденный ребенок с мамой. Фото: google.com

Эмилия — имя родом из Древнего Рима, которое является женской формой имени "Эмиль". Оба произошли от родового латинского имени Aemilius, что в переводе означает "не уступающий" или "соперник".

Есения — имеет старославянские корни и означает "ясное небо". Ласкательно называли девочку Сеня, Эся, Есы. Часть ученых считает, что таким именем называли девочек, рожденных весной.

Лилия — существует несколько версий происхождения имени. Первая — от латинского "lilium", что переводится как "цветок лилии". Вторая версия — некоторые исследователи связывают это имя с еврейским Лилит (по легенде — первая жена Адама). В переводе оно означает "ночная тишина". Наконец корни этого слова видят в древнееврейском языке. Его считают латинизированной формой имени Сусанна (в переводе — "белая лилия").

Кстати, есть украинская версия этого имени Лилея. Есть версия, что оно происходит от старославянского лелеять — нежить, ласкать, взращивать.

Лидия — имеет древнегреческое происхождение. Так называлась прежде область в Малой Азии. Позже имя распространилось среди итальянцев и славян. Значение имени Лидия в переводе с итальянского означает "музыкальная".

У Лидии есть святой покровитель — мученица Лидия Иллирийская. Она стала первой христианкой в Греции, ее крестил апостол Павел.

Майя — имеет две версии происхождения. С греческого трактуют как "богиня, мать Гермеса". А вот в индийской мифологии имя имеет значение "прародительница всего живого, Вселенной".

Мама с новорожденным ребенком. Фото: google.com

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