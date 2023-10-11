Як назвати хлопчика в 2024 році — перелік красивих і сильних імен, їх значення

Мама цілує новонародженого сина. Фото: pexels.com

Як назвати дитину? Це питання стає одним з найважливіших для батьків. Адже малюкові хочеться дати не просто ім'я, а найкраще та наймилозвучніше. Важливу роль відіграє й значення імені. Як показали численні дослідження, ім'я може впливати на вибір професії, на успіх в житті та навіть на темперамент. А унікальні імена можуть закласти в людині справжню особистість з власними смаками та поглядами на життя.

Тож, Новини.LIVE зібрав десять сильних, красивих та оригінальних чоловічих імен, якими можна сміливо називати новонароджених українців.

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Арсеній — милозвучне ім'я, яке давно прижилося на території України. Воно походить з Давньої Греції й має значення "дорослий", "відважний", "мужній".

Гордій — є кілька версій походження цього імені. За першою версією ім'я має давньогрецьке коріння і перекладається як "швидкий" або "грізний". За другою версією — ім’я Гордій має слов’янське походження та утворилося воно від слова "гордий".

Олесь — вважається старослов'янським іменем, яке має значення "лісовий", "поруч з лісом". Проте за іншою версією, ім'я є зменшеною формою імені Олександр, яке, які відомо є давньогрецьким й означає "захисник".

Орест — походження імені бере свій початок від грецького слова "орос", що означає "гора", "гірський". Таким чином Орест можна перекласти, як "той, хто стоїть на горі".

Мирослав — старослов'янське ім’я, відоме ще з часів Київської Русі. Воно походить відразу від двох слів "мир" і "слава". Трактують ім'я по-різному, найчастіше, як "той, що славить світ", "миролюбний" або "той, що славиться миролюбністю", "славетний", "відомий добрими справами".

Дитина одягнена в костюм ведмедика. Фото: shutterstock.com

Мар'ян — це ім'я часто асоціюється з Україною, хо і має латинське походження та у перекладі означає "морський". Існує також думка, що воно виникло від двох жіночих імен Марія та Анна, а тому може мати значення "коханий", "благодать".

Любомир — чоловіче ім'я слов'янського походження. Походить від слів "любов" та "мир" й означає "любий світу".

Радослав — старослов'янське ім’я, що означає "радіти славі" або "радити (допомагати, сприяти) славі".

Святослав — героїчне та милозвучне ім'я має слов'янське походження та означає "свята слава", "священна слава". Вважається, що це ім'я має сильну енергетику, і тому свого часу ним нарікали виключно дітей з іменитих сімей, що мали великий вплив у суспільстві.

Назар — з івриту ім’я "Назар" означає "обітниця" або "посвячення себе Богу". Також з арабського це ім’я можна трактувати як "далекоглядний", "провидець", "дивиться на речі з хорошого боку", "володіє пильним поглядом".

Мама з новонародженою дитиною. Фото: google.com

Нагадаємо, ми публікували список з 10 милозвучних та красивих імен для дівчаток, які зроблять свою володарку щасливою.

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